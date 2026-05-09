Trnjanski kresovi u Zagrebu: 'Samo ujedinjeni možemo pobijediti rastući fašizam'

Više od 7.000 ljudi okupilo se danas na Trnjanskim kresovima, manifestaciji koja slavi oslobođenje Zagreba od fašista, a koju organizira Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) već 12. godinu zaredom. S događaja je poručeno kako je antifašizam danas jedina stvarna nada u bolju budućnost.

Mreža antifašista Zagreba (MAZ) obilježila je Dan oslobođenja grada podsjetivši na četiri godine ustaškog terora i nacističke okupacije koji su Zagreb pretvorili u "grad gladi, straha i terora". "Danas slavimo trenutak kada su partizanske jedinice 1945. prešle Savu i udružene s lokalnim pokretom otpora istjerale ustaški režim, naciste i njihove saveznike iz Zagreba — nasljeđe ljudi koji su se organizirali protiv najcrnjeg režima u ljudskoj povijesti, protiv ustaške ideologije u čije ime su proganjani proganjani i ubijani ljude zbog svoje nacije, vjere i podrijetla", poručili su iz MAZ-a u priopćenju.

Upozorile su kako se Kresovi ne organiziraju samo radi slavlja, nego jer je danas pogotovo važno naglasiti da antifašizam nije samo lekcija iz povijesti, već živa praksa i nada za budućnost bez nasilja. “Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.

Trnjanski kresovi Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







Na cesti se napadaju migranti, prijeti se našim sugrađanima srpske nacionalnosti, širi se homofobija i transfobija. Pobačaj se pokušava kriminalizirati, solidarnost proglasiti ugrozom nacionalnoj sigurnosti , propalestinske aktivistkinje se zastrašuje, a mržnju se predstavlja kao domoljublje”, istaknule su antifašistkinje.