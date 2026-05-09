Trnjanski kresovi u Zagrebu: 'Samo ujedinjeni možemo pobijediti rastući fašizam'

Više od 7.000 ljudi okupilo se danas na Trnjanskim kresovima, manifestaciji koja slavi oslobođenje Zagreba od fašista, a koju organizira Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) već 12. godinu zaredom. S događaja je poručeno kako je antifašizam danas jedina stvarna nada u bolju budućnost.
Mreža antifašista Zagreba (MAZ) obilježila je Dan oslobođenja grada podsjetivši na četiri godine ustaškog terora i nacističke okupacije koji su Zagreb pretvorili u "grad gladi, straha i terora".
"Danas slavimo trenutak kada su partizanske jedinice 1945. prešle Savu i udružene s lokalnim pokretom otpora istjerale ustaški režim, naciste i njihove saveznike iz Zagreba — nasljeđe ljudi koji su se organizirali protiv najcrnjeg režima u ljudskoj povijesti, protiv ustaške ideologije u čije ime su proganjani proganjani i ubijani ljude zbog svoje nacije, vjere i podrijetla", poručili su iz MAZ-a u priopćenju.
Upozorile su kako se Kresovi ne organiziraju samo radi slavlja, nego jer je danas pogotovo važno naglasiti da antifašizam nije samo lekcija iz povijesti, već živa praksa i nada za budućnost bez nasilja.
“Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
Na cesti se napadaju migranti, prijeti se našim sugrađanima srpske nacionalnosti, širi se homofobija i transfobija. Pobačaj se pokušava kriminalizirati, solidarnost proglasiti ugrozom nacionalnoj sigurnosti , propalestinske aktivistkinje se zastrašuje, a mržnju se predstavlja kao domoljublje”, istaknule su antifašistkinje.
Mreža antifašistkinja Zagreba poručila je vlastima, političarima, institucijama i medijima da je vrlo opasno kada pristaju na kalkulacije i povlačenje pred desnicom. “Pod izlikom neutralnosti ili neotvaranja ideoloških tema tolerira se rehabilitacija ustaštva i organiziranje događaja koji osnažuju upravo takvu političku atmosferu. Zato su važni Trnjanski kresovi, kao prostor okupljanja ljudi koji odbijaju pristati na društvo straha, mržnje i podjela”, naglašavaju. Ponovile su kako su Kresovi prostor solidarnosti sa svima koji su danas na meti diskriminacije i nasilja, ali i podsjetnik da se protiv fašizacije društva ne možemo boriti šutnjom, okretanjem glave, i relativizacijom.
Prije tradicionalnog paljenja kresova, organizatorice su zaključile: “Ne smijemo zaboraviti da fašizam nije neki apstraktni pojam, već politički programi koje pišu i provode konkretne političke strane, elite i političari. Oni imaju profit, ali mi imamo brojnost. Oni imaju trenutnu moć, ali mi imamo ustrajnost i čist obraz. Kada smo ujedinjene i organizirane, oni nas se boje. Samo ujedinjeni možemo stati protiv fašizma”. Ovogodišnji Trnjanski kresovi bili su satkani od bogatog programa koji je uključivao javno čitanje aktivističke poezije i proze mladih autorica i autora, brojne radionice poput radionice bubnjanja i Vogue plesa, radionice izrade papirnatih brodova u znak podrške Palestini, urbanističke radionice Grad slobode i druge. U prostoru Pogona Jedinstvo otvorena je izložba partizanskih plakata, a na samom nasipu bili su postavljeni štandovi brojnih organizacija i inicijativa. Tijekom cijelog dana odvijao se i glazbeni program prošaran nastupima DJ-eva i zborova.