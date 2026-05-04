samit u kopenhagenu

Jandroković iz Danske: Proširenje EU-a ključno za sigurnost i stabilnost Europe

M. Šu.

04.05.2026 u 13:12

Gordan Jandroković
Gordan Jandroković Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Vadym Sarakhan/Hrvatski sabor
Bionic
Reading

U sklopu sudjelovanja na Konferenciji predsjednika parlamenata država članica Europske unije predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je govor na prvom panelu konferencije, naslovljenom „Europa u svijetu koji se mijenja: sigurnost, proširenje i uloga parlamenata“

U svom govoru Jandroković je istaknuo kako proširenje Europske unije u današnjim geopolitičkim okolnostima predstavlja strateško ulaganje u jedinstvo, otpornost i globalni utjecaj Unije. Odluku o dodjeli statusa kandidata Ukrajini i Moldovi ocijenio je jasnim signalom spremnosti Europske unije da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Govoreći o Ukrajini, naglasio je kako političku potporu toj zemlji mora pratiti i kontinuirana financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu. U kontekstu Zapadnog Balkana poručio je kako proširenje ostaje najučinkovitijim instrumentom za postizanje dugoročne stabilnosti regije. Pozdravio je napredak ostvaren u nekim državama regije pozvavši na jasniju proeuropsku retoriku političkih čelnika u drugima, kao i na dosljednije usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

Posebno je istaknuo da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama, bez kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava, koji čine samu srž europskih vrijednosti.

Osvrnuo se i na ulogu nacionalnih parlamenata država članica EU, naglasivši važnost njihove aktivne suradnje s parlamentima država kandidatkinja kroz projekte jačanja kapaciteta i pripreme za članstvo u EU.

Zaključno je upozorio na potrebu pažljivog balansiranja između geopolitičke nužnosti i očuvanja vjerodostojnosti Europske unije, istaknuvši kako proširenje predstavlja vrlo važan korak prema stabilnijem europskom kontinentu. Dodao je i kako snažnija predanost država članica Unije proširenju smanjuje prostor djelovanja zlonamjernih aktera, a suzbijanje takvog djelovanja mora ostati među prioritetima zajedničke sigurnosne politike.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vrijede od sutra

vrijede od sutra

Vlada objavila: Ovo su nove cijene goriva
priopćila policija

priopćila policija

Četiri muškarca pronađena mrtva kod Karlovca, dvojica u bolnici, vozač u bijegu
pripazite

pripazite

Nova prijevara SMS-om hara Hrvatskom: Jeste li dobili ovu poruku? Policija upozorava

najpopularnije

Još vijesti