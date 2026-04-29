Potvrđene špekulacije: Ovo će se u Rusiji prvi put dogoditi nakon 1945. godine

Ministarstvo je priopćilo da je odluka povezana s 'trenutačnom operativnom situacijom', objavili su ruski mediji. Na paradi će, kako je ranije pisao tportal , sudjelovati pripadnici ruske vojske, zrakoplovne skupine i jurišni zrakoplovi Su-25, ali nisu planirane tradicionalne kolone tenkova i druge teške vojne opreme. Neće biti ni polaznika vojnih škola Suvorov i Nahimov, kao ni kadetskih zborova, navodno također zbog 'operativne situacije'.

Umjesto toga, očekuje se da će događaj biti usmjeren ponajprije na pješačke postroje , uključujući pripadnike vojnih obrazovnih ustanova i rodova oružanih snaga. Prema ruskim izvješćima, zrakoplovni dio programa ipak bi mogao uključivati akrobatske skupine i zrakoplove Su-25, a očekuje se da će oni obojiti nebo u boje ruske zastave.

U televizijskom prijenosu parade navodno će biti prikazane i snimke ruskog osoblja trenutačno raspoređenog u zoni takozvane specijalne vojne operacije te onih na borbenoj dužnosti.

Otkako je Rusija 2022. godine pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, Moskva i drugi ruski gradovi na događajima za Dan pobjede prikazuju manje vojne opreme.

Smanjena parada na Crvenom trgu odvijat će se u periodu nastavka ukrajinskih dalekometnih napada dronovima, sve većih sigurnosnih zabrinutosti u Rusiji i opterećenja koje za Moskvu predstavlja rat u Ukrajini. Kremlj još nije objavio popis stranih čelnika koji bi trebali nazočiti proslavi 9. svibnja, što je u suprotnosti s obilježavanjem 80. obljetnice Dana pobjede 2025. godine, kada je Moskva snažno isticala popis od 29 stranih čelnika, među kojima je bio i kineski predsjednik Xi Jinping.