Europa strahuje od novog udara na cijene hrane: Hrvatska i Italija pokrenule hitnu koaliciju

Hrvatska i Italija u četvrtak su na sastanku skupine MED9 u talijanskoj prijestolnici pokrenule Rimsku koaliciju za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost u Hormuškom tjesnacu.
Situacija na Bliskom istoku „nije neka daleka kriza niti samo regionalna briga, nego i velik geopolitički šok za Europu koji sve snažnije prijeti našoj stabilnosti, ekonomskoj sigurnosti i životu naših stanovnika”, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na partnerskom sastanku skupine MED9, saveza europskih mediteranskih država kojim Hrvatska predsjeda od travnja ove godine.
Skup organiziran s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem okupio je predstavnike 40 država, između ostalog iz Arapske lige, Vijeća za suradnju sa zaljevskim zemljama (GCC) i sa zapadnog Balkana, uz dužnosnike UN-a i njegove Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO).
Bliski istok vodeće je središte proizvodnje gnojiva, a velik dio svjetske trgovine tim materijalom ključnim za poljoprivredu prolazi kroz Hormuški tjesnac, trenutačno blokiran zbog sukoba SAD-a i Izraela protiv Irana.
Ministar vanjskih i europskih poslova naglasio je da blokada Tjesnaca već podiže cijene gnojiva, dovodi do nestašica i ugrožava njegovu proizvodnju.
„To nije samo ekonomsko, nego i pitanje političke stabilnosti u našem širom susjedstvu, ali i u samoj Europi”, naglasio je.
U zajedničkoj izjavi sudionika skupa, kojom se pokrenula Rimska koalicija, iskazuje se predanost osiguranju „stabilnijih, priuštivih i diverzificiranih opskrbnih lanaca gnojiva i hrane”.
„To uključuje jačanje suradnje između zemalja proizvođača, tranzitnih zemalja i zemalja uvoznica, širenje regionalnih proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenje logističke povezanosti te pružanje potpore ulaganjima u otporne poljoprivredno-prehrambene sustave”, rekli su sudionici.
Istaknuli su zajedničku predanost „Mediteranu kao prostoru mira, dijaloga i suradnje”.
„Postignuta je suglasnost oko toga da bi ova Koalicija trebala pomoći u sprječavanju nesigurnosti opskrbe hranom i poremećaja u lancima opskrbe, kako oni ne bi dodatno pogoršali nestabilnost, humanitarne pritiske i migracijske tokove”, stoji u izjavi.