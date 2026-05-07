Europa strahuje od novog udara na cijene hrane: Hrvatska i Italija pokrenule hitnu koaliciju

Situacija na Bliskom istoku „nije neka daleka kriza niti samo regionalna briga, nego i velik geopolitički šok za Europu koji sve snažnije prijeti našoj stabilnosti, ekonomskoj sigurnosti i životu naših stanovnika”, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na partnerskom sastanku skupine MED9, saveza europskih mediteranskih država kojim Hrvatska predsjeda od travnja ove godine.

Skup organiziran s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem okupio je predstavnike 40 država, između ostalog iz Arapske lige, Vijeća za suradnju sa zaljevskim zemljama (GCC) i sa zapadnog Balkana, uz dužnosnike UN-a i njegove Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO).

Bliski istok vodeće je središte proizvodnje gnojiva, a velik dio svjetske trgovine tim materijalom ključnim za poljoprivredu prolazi kroz Hormuški tjesnac, trenutačno blokiran zbog sukoba SAD-a i Izraela protiv Irana.