Zelenski izdao oštro upozorenje: 'Lukašenko više ne može prati ruke'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je oštro upozorenje Minsku, istaknuvši kako Bjelorusija više ne može negirati svoju umiješanost u rat
U intervjuu za bjeloruski neovisni medij Zerkalo, Zelenski je otkrio da je Rusija na bjeloruskom teritoriju postavila repetitore za dronove tipa Šahid, koji Moskvi pomažu u preciznijoj koordinaciji razornih napada na Ukrajinu.
'Sada Bjelorusija točno zna što se događa na njezinom teritoriju', izjavio je Zelenski i dodao: 'Više se ne može koristiti izgovorima poput onih da su 'projektili samo lansirani od tamo' ili 'mi to ne kontroliramo', prenosi Kyev Independent.
Ukrajinski čelnik pojasnio je da spomenuti repetitori predstavljaju novu tehnologiju koja ruskim snagama omogućuje lakše navođenje dronova prilikom napada na ukrajinske civile i ključnu energetsku infrastrukturu. Priznao je i da su ukrajinske snage već poduzele korake kako bi neutralizirale tu prijetnju. 'Učinili smo sve što je u našoj moći da uklonimo tri ili četiri takva uređaja', rekao je
Naglasio je i kako ruski dronovi sada ne samo da prolaze kroz bjeloruski zračni prostor, već s tog teritorija primaju izravnu tehničku podršku. Zbog toga, ističe Zelenski, izravna odgovornost sada leži isključivo na bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku. 'Sada sve definitivno ovisi o njemu', upozorio je, dodajući kako građani Bjelorusije moraju biti svjesni rizika koje donosi dublje uvlačenje u ovaj rat.
Strah od raspoređivanja moćnih projektila Orešnik
Zelenski je izrazio zabrinutost i zbog mogućih idućih poteza Moskve. Upozorio je da bi Rusija uskoro mogla pripremiti lokacije u Bjelorusiji za raspoređivanje svojih raketnih sustava Orešnik. Takav razvoj događaja nazvao je 'novim, a ne starim koracima' koje Minsk više ne može opravdavati tvrdnjama da su izvan njihove kontrole.
Gledajući dugoročno, ukrajinski je predsjednik izrazio nadu da će se odnosi između Kijeva i Minska jednoga dana normalizirati, no preduvjet za to su demokratske promjene u Bjelorusiji.
'Najbolji mogući scenarij bio bi da i Ukrajina i Bjelorusija postanu članice Europske unije', poručio je Zelenski te dodao kako mirni odnosi ovise o međusobnom poštivanju suvereniteta – odnosno o vremenu 'kada projektili više neće letjeti iz jedne države u drugu'.
'Iskreno bih volio da rat završi i da se u odnosima naših zemalja nešto promijeni. Uostalom, bjeloruski narod nije započeo rat protiv Ukrajine', zaključio je