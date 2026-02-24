Zelenski izdao oštro upozorenje: 'Lukašenko više ne može prati ruke'

'Sada Bjelorusija točno zna što se događa na njezinom teritoriju', izjavio je Zelenski i dodao: 'Više se ne može koristiti izgovorima poput onih da su 'projektili samo lansirani od tamo' ili 'mi to ne kontroliramo', prenosi Kyev Independent .

U intervjuu za bjeloruski neovisni medij Zerkalo, Zelenski je otkrio da je Rusija na bjeloruskom teritoriju postavila repetitore za dronove tipa Šahid , koji Moskvi pomažu u preciznijoj koordinaciji razornih napada na Ukrajinu.

Ukrajinski čelnik pojasnio je da spomenuti repetitori predstavljaju novu tehnologiju koja ruskim snagama omogućuje lakše navođenje dronova prilikom napada na ukrajinske civile i ključnu energetsku infrastrukturu. Priznao je i da su ukrajinske snage već poduzele korake kako bi neutralizirale tu prijetnju. 'Učinili smo sve što je u našoj moći da uklonimo tri ili četiri takva uređaja', rekao je

Naglasio je i kako ruski dronovi sada ne samo da prolaze kroz bjeloruski zračni prostor, već s tog teritorija primaju izravnu tehničku podršku. Zbog toga, ističe Zelenski, izravna odgovornost sada leži isključivo na bjeloruskom čelniku Aleksandru Lukašenku. 'Sada sve definitivno ovisi o njemu', upozorio je, dodajući kako građani Bjelorusije moraju biti svjesni rizika koje donosi dublje uvlačenje u ovaj rat.

Strah od raspoređivanja moćnih projektila Orešnik

Zelenski je izrazio zabrinutost i zbog mogućih idućih poteza Moskve. Upozorio je da bi Rusija uskoro mogla pripremiti lokacije u Bjelorusiji za raspoređivanje svojih raketnih sustava Orešnik. Takav razvoj događaja nazvao je 'novim, a ne starim koracima' koje Minsk više ne može opravdavati tvrdnjama da su izvan njihove kontrole.

Gledajući dugoročno, ukrajinski je predsjednik izrazio nadu da će se odnosi između Kijeva i Minska jednoga dana normalizirati, no preduvjet za to su demokratske promjene u Bjelorusiji.

'Najbolji mogući scenarij bio bi da i Ukrajina i Bjelorusija postanu članice Europske unije', poručio je Zelenski te dodao kako mirni odnosi ovise o međusobnom poštivanju suvereniteta – odnosno o vremenu 'kada projektili više neće letjeti iz jedne države u drugu'.

'Iskreno bih volio da rat završi i da se u odnosima naših zemalja nešto promijeni. Uostalom, bjeloruski narod nije započeo rat protiv Ukrajine', zaključio je