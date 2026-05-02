Uhićenje u Austriji: 39-godišnjak osumnjičen da je u kašice za bebe stavljao otrov za štakore

Pet 'manipuliranih' staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka za koju se smatra da je u Austriji još nije pronađena.

'Danas smo uspjeli uhititi sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca', rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.