tražio dva milijuna eura

Uhićenje u Austriji: 39-godišnjak osumnjičen da je u kašice za bebe stavljao otrov za štakore

Bi. S. / Hina

02.05.2026 u 19:48

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HiPP
Bionic
Reading

Austrijska policija rekla je u subotu da je uhitila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja dječjih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude

Pet 'manipuliranih' staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka za koju se smatra da je u Austriji još nije pronađena.

'Danas smo uspjeli uhititi sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca', rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

vezane vijesti

Ranije u subotu, novine Kronen Zeitung rekle su da je muškarac uhićen u pokrajini Salzburg koja graniči s Njemačkom.

I dok HiPP nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Die Presse izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronička pošta poslana HiPP-u u ožujku, u kojoj se tražilo dva milijuna eura unutar šest dana, no da kompanija nije primijetila poruku sve do dva tjedna nakon roka.

HiPP je rekao da je email poslan na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'različita tumačenja'

'različita tumačenja'

Blokirana EU sredstva? Oglasila se Srbija
Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

dotaknuo se i izbora

Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

najpopularnije

Još vijesti