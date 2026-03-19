Vučić se javio nakon što je sazvao hitnu sjednicu: 'Večeras očekujem dobar i važan glas'

'U moru loših vijesti, posebno onih vezanih za energente, večeras ili uјutro očekuјem јedan važan i dobar glas iz SAD-a koјi se tiče Srbiјe. Sutra u podne objavljujemo sve mjere koјe produzimamo u interesu građana Srbiјe', napisao je.

Ranije danas objavljeno je kako je sazvao hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za petak u 11 sati zbog cijena energenata na globalnom tržištu.

Osim Vučića, sjednici će prisustvovati svi relevantni članovi vezani uz energetski sektor.

Nakon sjednice očekuje se da će se obratiti medijima s prijedlogom mjera za građane kako bi se ublažila kriza koja je nastala na svjetskom tržištu zbog rasta cijena energenata, a kao posljedica sukoba na Bliskom istoku