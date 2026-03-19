Vučić se javio nakon što je sazvao hitnu sjednicu: 'Večeras očekujem dobar i važan glas'

Hitna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost sazvana je za petak zbog cijena energenata na globalnom tržištu.
Aleksandar Vučić oglasio se večeras na društvenoj mreži X.
'U moru loših vijesti, posebno onih vezanih za energente, večeras ili uјutro očekuјem јedan važan i dobar glas iz SAD-a koјi se tiče Srbiјe. Sutra u podne objavljujemo sve mjere koјe produzimamo u interesu građana Srbiјe', napisao je.
Ranije danas objavljeno je kako je sazvao hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za petak u 11 sati zbog cijena energenata na globalnom tržištu.
Osim Vučića, sjednici će prisustvovati svi relevantni članovi vezani uz energetski sektor.
Nakon sjednice očekuje se da će se obratiti medijima s prijedlogom mjera za građane kako bi se ublažila kriza koja je nastala na svjetskom tržištu zbog rasta cijena energenata, a kao posljedica sukoba na Bliskom istoku