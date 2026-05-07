VIDEO Nesvakidašnji prizor u Senju: Policijski automobil završio u moru

U senjskoj gradskoj luci jučer je došlo do nesvakidašnjeg incidenta kada je službeno policijsko vozilo završilo u moru, piše Lika online.

Prema neslužbenim informacijama s mjesta događaja, policijski službenik nakratko je izašao iz automobila do bankomata, nakon čega se vozilo iz zasad neutvrđenih razloga pokrenulo i završilo u moru uz rivu.