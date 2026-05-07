Policija otkrila detalje strašne nesreće na A1: Vozač imao 2,22 promila, putnici poginuli

Jučer u 13.50 sati na autocesti A1 na području općine Netretić dogodila se prometna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe.

Prema izvješću policije, osobnim automobilom dubrovačkih registracijskih oznaka u smjeru juga upravljao je 50-godišnji državljanin Srbije. Bio je pod utjecajem alkohola od 2,22 promila.

Vozač se automobilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, nego je u jednom trenutku skrenuo udesno, izvan kolnika, na travnatu površinu. Potom je udario u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se vozilo višestruko prevrnulo i sletjelo niz padinu.

U nesreći su smrtno stradala dvojica putnika iz vozila, državljani Nepala u dobi od 24 i 33 godine. Vozač je lakše ozlijeđen.

Očevidom je na mjestu događaja rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Tijekom očevida utvrđeno je da je vozač bio vezan sigurnosnim pojasom, dok smrtno stradali putnici nisu koristili sigurnosni pojas.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 50-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke.