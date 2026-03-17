Važne vijesti iz Bruxellesa: 'Čestitam svima u Crnoj Gori'

Istaknula je da je sigurna da će, uz snažnu političku volju i posvećenost, Crna Gora nastaviti odličnim tempom.

'Da ne bude nikakve zabune, moji dragi prijatelji u Crnoj Gori, zatvaramo Poglavlje 21 – transeuropske mreže. Čestitam svima u Crnoj Gori', kazala je Kos na konferenciji za medije nakon Međuvladine konferencije u Bruxellesu.

Europska povjerenica za proširenje Marta Ko s istaknula je da su se naporan rad i posvećenost Crne Gore isplatili te naglasila da je ta zemlja najnaprednija u procesu pristupanja EU.

'Ova Komisija vas u potpunosti podržava u održavanju tog zamaha', istaknula je Kos, ali je dodala i da ta zemlja mora osnažiti vladavinu prava, raditi na jačanju neovisnog i profesionalnog pravosuđa te uskladiti viznu politiku s Europskom unijom.

Crnogorski premijer Milojko Spajić istaknuo je da je danas u Bruxellesu zatvoreno 14. poglavlje u pregovorima Crne Gore i EU te da se zatvaranjem Poglavlja 21 stvaraju uvjeti za unapređenje razvoja transportnih, energetskih i telekomunikacijskih sustava u skladu s europskim standardima.

'Infrastruktura znači povezivanje ljudi, ekonomija, prilika i ideja. U tom smislu, današnji korak predstavlja mnogo više od samih mreža, to je značajan znak da se Crna Gora i njezini građani sve više integriraju u tkivo Europske unije', rekao je Spajić.

Istaknuo je da unapređenje i razvoj transeuropske transportne i energetske mreže za Crnu Goru vidi kao svoj strateški cilj u okviru šireg europskog sustava mobilnosti, logistike i ekonomske integracije.

'To znači da je svaka velika infrastrukturna odluka koju donosimo vođena širom perspektivom, i to kako se Crna Gora povezuje sa svojim susjedima, kako se Zapadni Balkan povezuje s Europskom unijom i kako te veze doprinose integriranijem europskom kontinentu, cilju čija je relevantnost danas veća nego ikada', rekao je crnogorski premijer.

Crna Gora je službeno započela pregovore o pristupanju Europskoj uniji u lipnju 2012. godine. Kao lider u pregovorima na Zapadnom Balkanu, ova država je otvorila sva pregovaračka poglavlja i zatvorila njih 14, s ciljem da do kraja 2026. tehnički završi proces i postane punopravna članica EU 2028. godine.