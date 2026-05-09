Novi udarac za britanskog premijera, bivša ministrica spremna za obračun

Starmerova Laburistička stranka zabilježila je najgore gubitke koje je vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995., što je potaknulo sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku.

Kako bi pokušao učvrstiti svoju poziciju u stranci Starmer je ranije u subotu imenovao dva utjecajna laburistička uglednika za savjetnike, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman. No samo nekoliko sati kasnije, laburistička zastupnica Catherine West, bivša ministrica, izjavila je za BBC Radio da želi da kabinet do ponedjeljka izradi plan za zamjenu Starmera ili će ga sama izazvati za tu poziciju.

„Ako... sutra nema kandidata za vodstvo, onda ću u ponedjeljak ujutro predložiti svoje ime za vođu Laburističke stranke“, rekla je.