Novi udarac za britanskog premijera, bivša ministrica spremna za obračun

Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem svom vodstvu, kada je u subotu bivša ministrica najavila da će ga izazvati za najvišu poziciju u stranci ako se nitko drugi ne javi.
Starmerova Laburistička stranka zabilježila je najgore gubitke koje je vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995., što je potaknulo sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku.
Kako bi pokušao učvrstiti svoju poziciju u stranci Starmer je ranije u subotu imenovao dva utjecajna laburistička uglednika za savjetnike, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman. No samo nekoliko sati kasnije, laburistička zastupnica Catherine West, bivša ministrica, izjavila je za BBC Radio da želi da kabinet do ponedjeljka izradi plan za zamjenu Starmera ili će ga sama izazvati za tu poziciju.
„Ako... sutra nema kandidata za vodstvo, onda ću u ponedjeljak ujutro predložiti svoje ime za vođu Laburističke stranke“, rekla je.
Kako su se otkrili razmjeri poraza, više od 20 zastupnika javno i privatno pozvalo je Starmera da odredi vremenski okvir za svoj odlazak. Na pitanje hoće li odstupiti, premijer je rekao britanskim medijima da to nije prava stvar koju treba napraviti.
„Neću odustati od ovoga“, rekao je ranije u subotu.
Brojni ministri u kabinetu rekli su u petak da i dalje podržavaju Starmera, koji je prije nešto manje od dvije godine doveo laburiste do uvjerljive pobjede na nacionalnim izborima, a neposredan izazov koji bi dolazio od potencijalnih rivala za vodstvo ne izgleda jednostavno.
Svaki kandidat koji želi osporiti kandidaturu morao bi osigurati javnu podršku 20 posto laburističkih zastupnika u parlamentu. S obzirom na to da laburisti trenutno imaju 403 mjesta, to znači da protukandidat treba 81 podupiratelja. West je rekla da do sada ima 10 imena iza sebe, ali da joj je preferirana opcija da se predloži drugi kandidat.
"Mislim da postoji nekoliko ljudi koji bi to željeli učiniti i koji to planiraju mjesecima", rekla je.