[UŽIVO] Neslužbeno: Danas imamo više od 4500 novih slučajeva

N1 neslužbeno doznaje da danas imamo više od 4500 novih slučajeva, a u bolnicama 2500 ljudi. Najviše slučajeva dosad zabilježeno je 27. studenog, kad smo imali 4080 novozaraženih u 24 sata

11:05 Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije , na području Zagrebačke županije od početka pandemije do četvrtka, 3. 12. 2020. do 10:00 sati evidentirano je 9870 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječene su 6162 osobe, a 35 osoba je preminulo. Trenutno su aktivna 3673 slučaja. U odnosu na podatke od jučer oboljela je 171 osoba (gradovi – 31 Samobor, 14 Sveta Nedelja, 12 Zaprešić, 19 Jastrebarsko, 40 Velika Gorica, 2 Ivanić-Grad, 5 Dugo Selo, 7 Vrbovec, 5 Sveti Ivan Zelina, općine – 3 Brdovec, 6 Bistra, 3 Jakovlje, 1 Pušća, 5 Klinča Sela, 1 Stupnik, 3 Pisarovina, 6 Krašić, 2 Križ, 1 Brckovljani, 3 Rugvica, 2 Dubrava), a izliječeno je 169 osoba. Samoizolacija je propisana učenicima 15 razreda osnovnih škola i učenicima 2 razreda srednjih škola.

10:20 Čelnici košarkaške NBA lige objavilo je da je na testiranjima obavljenim između 24. i 30. studenoga 48 igrača bilo zaraženo koronavirusom. To je zabrinulo čelnike lige budući da nova sezona počinje 22. prosinca, a prve pripremne utakmice predsezone na rasporedu su već 11. prosinca

10:54 Nikad izazovnija i nikad neizvjesnija godina u mnogome je utjecala na glazbenu industriju cijelog svijeta. Čim je započela pandemija bolesti Covid-19, počela su otkazivanja koncerata i festivala. Velika okupljanja, ljudi koji plešu, skaču i pjevaju nikako nisu preporučljiva usred pandemije virusa koji se lako širi. No, neki ipak nastupaju

9:24 Koliko dugo možete biti u prostoriji s drugima, a da se ne zarazite koronavirusom? Izračunajte! Aplikacija koristi teoretski model za izračunavanje sigurnih vremena izloženosti i razine zauzetosti unutarnjih prostora. Nije nepogrešiva, ali može pomoći

9:19 Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, potvrdio je da će, kad počne dolaziti Pfizerovo cjepivo, u Hvratsku za prvu ruku doći 125 tisuća doza od naručenih milijun doza. 'To će doći kad se cjepivo reigstrira. EMA je objavila da će svoje mišljenje dati 29. prosinca. Njeni kriteriji su najstrožiji u svijetu', kazao je Capak.

9:10 Nove epidemiološke mjere na graničnim prijelazima nalažu da svi putnici koji su u inozemstvu boravili dulje od 12 sati, neovisno o državljanstvu, na Hrvatskoj granici moraju predočiti negativni PCR test. Premda ovo uglavnom ne vrijedi za mnogobrojne radnike koji svakodnevno odlaze na posao u susjednu Sloveniju i Italiju, nove mjere ponovno stvaraju probleme onim radnicima koji radni tjedan provode u inozemstvu, a vikendom se vraćaju kući svojim obiteljima

9:04 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 461 uzoraka briseva na covid-19. Potvrđeno je 84 novozaraženih osoba s područja županije. Za 62 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 7 osoba epidemiološki se radi o uvezenim slučajevima s područja: Zagreb (4), Rijeka (3). U epidemiološkoj obradi nalazi se 15 osoba. Izliječeno je 135 osoba. Trenutno je 647 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1327 osoba.

8:59 Do 2030. više od milijarde ljudi bi zbog dugoročnih posljedica pandemije moglo živjeti u ekstremnom siromaštvu, prema istraživanju UN-a objavljenom u četvrtak.

8:50 Virusni imunolog Stipan Jonjić komentirao je odobrenje cjepiva protiv koronavirusa koji su napravile tvrtke Pfizer i BioNTech

8:40 Tri znanstvena tima koji su se uhvatili ukoštac s koronavirusom dobitnici su ovogodišnje nagrade Golden Goose koju tradicionalno dodjeljuje Američko udruženje za napredak znanosti (AAAS)

8:30 SAD je u srijedu ustvrdio da je UN-ov sastanak svjetskih čelnika posvećen pandemiji covida-19 osmišljen kako bi omogućio Pekingu da širi "propagandu" što je rasplamsalo višemjesečna previranja u tom tijelu između svjetskih sila.

8:20 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 429 slučajeva zaraze koronavirusom, 372 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 57 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1015 osobe, a ukupno je testirano 17891 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 228 uzorka, od kojih je 60 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

7:40 'Vrijeme je da postanete majka', tako glasi poruka koju su stotine Portugalki dobile prošli mjesec na svojim mobitelima. Poruka koju je poslala privatna bolnica u Lisabonu kako bi privukla klijentice izazvala je val kritika na društvenim medijima, a neke žene ocijenile su da je sada najgore vrijeme za majčinstvo s obzirom na to da se nalazimo usred pandemije i recesije. Dokazi upućuju na to da koronavirus odvraća potencijalne roditelje od začeća u većini Europe, a posebice u južnim državama, od Italije do Grčke, gdje stope nataliteta ionako već u snažnom padu.