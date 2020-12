Imunolog Jonjić: Čudi me euforija oko cjepiva, spustimo loptu, još ništa nije gotovo

Virusni imunolog Stipan Jonjić komentirao je odobrenje cjepiva protiv koronavirusa koji su napravile tvrtke Pfizer i BioNTech

"Dozvolite mi da na neki način budem nepristojan pa da kažem da me čudi sva ta euforija. Jedna zemlja je odobrila cjepivo i to je u redu, ali mi u Europskoj uniji još ne i ne znam kad će se to dogoditi. Lijepo je to što se mi svi borimo i euforično gledamo na pojavu cjepiva, to je stvarno svjetlo na kraju tunela, ali nalazimo se u vrlo neugodnoj situaciji i sad svi skupa moramo usmjeriti svoju pažnju na to, jer ako nam se dogodi ono što nitko ne želi, onda se nećemo imati čemu veseliti, jer ćemo imati ono što nitko ne želi. Zapravo, ništa se još nije promijenilo.

Svi mi, pa i oni koji odlučuju o pravilima, moramo znati da se nalazimo u teškoj situaciji, jedino što možemo učiniti jest napraviti sve preventivne mjere kako bi se ta epiemija maksimalno kontrahirala spriječilo njeno širenje i dočekali to famozno cjepivo na kraju", rekao je Jonjić.