Žena koja je s teško bolesnim ocem 'devet sati' čekala u šatoru ispred bolnice odgovorila Alemki Markotić

Zrinka Ljevar, čiji je status na Facebooku o 'devetosatnom' čekanju s teško bolesnim ocem u šatoru ispred klinike Dr. Fran Mihaljević dignuo javnost na noge i izazvao reakciju Alemke Markotić, ravnateljice klinike koja je navela da su čekanje i obrada trajali tri sata i 43 minute, a ne devet, objavila je novi status u kojem iznosi nove detalje

Pripremljena da se tamo čeka i uvijek se čeka jer rade mnoge pretrage i zbilja su bili najbolji.. Dočekao me hladan tuš, nakon nekoliko sati su nas tek zaprimili kako gđa. kaže u 22:23 do tad smo ( kopali nos par sati ). U 0:37 zvali su ga na RTG, nakon što je izašao imao je strašnu groznicu. U 1:15 minuta zvala me je doktorica sa pitanjima o njegovom zdravlju, proljevima, insinuirajući da je to korona. Pola sata kasnije dolazi sestra i vodi ga u box 4 gdje mu mjeri tlak.

'Moj otac je u visokoj temperaturi sedam dana, kašlje i otežano diše. Doktorica opće prakse ga nije htjela uputit u bolnicu dok ne napravi test i to je ok ( držimo se propisa ). 28.11 dobiva negativan test ali dolazi vikend i mi ne možemo nigdje. Čekamo prvi mogući odlazak u Zaraznu tj. Fran Mihaljević... Zašto tamo ? (...)

Vraća ga nazad. Opet groznica a ne bi Vam poželjela da to vidite kako izgleda.. Nešto prije dva sata dolazi ista sestra i kaže da će ga pregledati doktorica. On je njega ispitivala, ponovo mu izmjerila tlak i ništa drugo. Dakle, nisu ga poslušali, nisu mu izvadili krv, nisu mu izmjerili razinu kisika u krvi, nisu napravili NIŠTA, ona je pričala sa bolesnim, čovjekom koji je gorio, nisu mu čak ni izmjerili temperaturu. Jako me zanima na temelju čega su zaključili da je on dobrog općeg stanja. Molim da mi to netko objasni. Dok ga je doktorica pregledala ja sam kupila kavu na aparatu , a ona me nije vidjela i izgovorila je neke stvari sestrama o mom ocu da mi se krv sledila, a sledila se i njoj kad sam se izvukla iza grma i kad smo se našli oči u oči. (...)

Ja sam sinoć naletjela na vrlo drsku ekipu, jedna sestra je bila poluhisterična ali ljubazna i od nje smo iskamčili deke. Doktorice su bile neprofesionalne, niti ona koja me zvala niti ona koja ga je zaprimila i pričala njim i to nazvala pregledom. Nismo dobili nikakvo otpusno pismo pa mogu reći da nismo ni bili tamo, poslali su nas doma da se lijećimo Lupocetom. Čovjeka koji se preko 30 godina bori sa bronhijalnom alergijskom asmom, koji svake godine u 11, 12 mjesecu provede 2 do 3 tjedna u bolnici da dođe k sebi. Poštovana Alemka Markotić, zasmetalo Vas je samo 9 sati a sve ostale nepravilnosti niste spomenuli. Ako imate kamere vidjet se može kad smo došli i koliko je trebalo da krenemo s prvom prijavom u sustav. (...)

Otac i dalje kuri, mi skidamo temperaturu i nadamo se sutra boljem danu..

Aprop šatora, danas su bile upaljene sve grijalice u šatoru u kojem nitko nije bio, ja sam čekala nalaz cc 45 do 60 minuta , a sirota doktorica sa rengena je prosipala sol na stepenice da netko ne padne... U tom periodu nitko nije došao na prijem... I da zvali su me večeras i drugi nalaz je NEGATIVAN..a to je dobro..zar ne ?', napisala je Ljevar čiji stsatus u cijelostimožete pročitati na Facebooku.