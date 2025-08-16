Puljić: Putin ne želi teritorij, nego ukinuti suverenitet Ukrajine. On je Milošević s nuklearnim oružjem

Jesu li američki i ruski predsjednik, Donald Trump i Vladimir Putin, na Aljasci postigli neki dogovor ili je rezultat svega samo da je Trump Putinu vratio međunarodni ugled?
Da je na Aljasci dogovoreno jedno veliko ništa, smatra novinar i vanjsko-politički analitičar Ivica Puljić.
'Trump je naprosto dao legitimitet Putinu, što je bilo nezamislivo do nedavno. Čovjek je prije dvije godine optužen za ratne zločine na Međunarodnom kaznenom sudu. Prije toga je Rusija izbačena iz skupine G8. Nigdje ga nije bilo dok mu Trump nije prostro crveni tepih, čak mu je i malo aplaudirao. To je bilo nezamislivo da se ijedan Amerikanac, ijedan američki predsjednik može ponašati prema ruskim dužnosnicima, no što je tu je. Evidentno je da je Putin ovime najviše dobio, a Trump nije dobio ništa, pa to sada pokušava nadoknaditi s nekim dogovorima s Europljanima i Zelenskim. Ni Zelenski nije ništa dobio. Putin može zapaliti tu cigaretu, rekao je Puljić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.
Analitičar podsjeća da je Trump, uoči sastanka na Aljasci, prijetio Putinu oštrijim sankcijama ako se ne postigne prekid vatre, a da sada priča o trajnom mirovnom ugovoru, dok se prekid vatre preskače kao tema, a to je upravo ono što je Putin tražio.
'Vidjet ćemo što će iz ovoga izaći. Vidimo da već u ponedjeljak Zelenski dolazi, jer mora doći. U Washingtonu nije prošao dobro zadnji put. On mora doći, a vidjet ćemo kako će se ponašati Europljani. Oni su Trumpu rekli da je napravio nešto dobro i tako mu dali ono što on najviše voli, a to je pohvala. Da ga se hvali, da je najbolji, da je najveći, da je najljepši, da je najpametniji. Europa to upravo čini. Pritom mi se čini da britanski premijer to dobro radi, dobro čini. Prvi čovjek NATO-a Rutte, također, vrlo mudro. Vi vidite da stvari kad se završe pred kamerama da se onda drugačije događaju. Zato sam možda mali odškrinuti optimist da će se nešto i dogoditi. Jedna stvar koju Trump neće nikada razumjeti je da Putin ne želi nikakav teritorij, dokle god Ukrajina ima suverenitet. Putin želi ukinuti suverenitet države Ukrajine. To je stvar koju Putin hoće, objasnio je Puljić.
Smatra da do trilateralnog sastanka Trump-Putin-Zelenski neće doći uskoro te da Zelenski ne bi trebao vjerovati ničemu što mu ponude ni Trump ni Putin.
'Zelenski je sada mudriji, pametniji u odnosu na njegov prvi dolazak. Neće biti te pripremljene zamke za njega koja je zadnji put bila apsolutno pripremljena. Nisam optimist, vidjet ćemo. Putin je naprosto čovjek koji se igra s Donaldom Trumpom. Jedino državni tajnik Marco Rubio može Trumpu ukazati na neke stvari, jer dobro poznaje vanjsku politiku', rekao je Puljić.
Dodao je da Europa ne može biti zadovoljna, ali da to ne može reći Trumpu, nego da ga mora hvaliti da bi dobila barem nešto od njega za Ukrajinu.
'Ako analizirate povijest, Putin neće stati ovdje ako dobije što hoće. Pazite, on je obećao da ako dobije što hoće u sporazumu, da neće napadati ni jednu zemlju u Europi. Ako on to obećaje, znači da već ima tih ideja. Podsjećam na Miloševića koji nije mogao stati sve dok ga nisu isporučili u Haag. Putin isto tako ne može stati, samo što je on Milošević s nuklearnim oružjem', zaključio je Puljić.