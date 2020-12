Capak nagovijestio moguće zatvaranje trgovačkih centara: U nekim europskim zemljama su to učinili, u nekima razmatraju

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, potvrdio je da će, kad počne dolaziti Pfizerovo cjepivo, u Hrvatsku za prvu ruku doći 125 tisuća doza od naručenih milijun doza

Kazao je da ne zna kad će doći druga druga doza i da je bolje da sad se cijepi 62.500 ljudi pa onda iste s drugom dozom nakon tri tjedna.

'Prioritetni su zdravstveni djelatnici koji dolaze u kontakt s covid bolesnicima, korisnici domova za starije i kronični bolesnici. Paralelno ćemo dobiti AstraZeneca i Moderna cjepivo koji se očekuju u prvom tromjesečju iduće godine. Još nismo sigurni, ali do 5. ili 6. mjeseca bismo trebali imati kompletne tranše cjepiva i do kraja proljeća bismo mogli cijepiti čitavo stanovništvo RH jer je izvjesno da nijedno cjepivo neće biti namjenjeno za mlađe od 18 godina", objasnio je i dodao da gripu procijepimo u tjedan ili dva te da računaju da ćemo i ovo uspjeti riješiti u tjedan dana.

'Imamo epidemiologe, liječnike obiteljske medicie, pedijatre, oni cijepe protiv gripe. Cijepiti mogu osobe sa zdravstvenim obrazovanjem, ali pod nadzorom liječnika', rekao je Capak.

O tome jesu li kafići žarišta zaraze naveo je da je cilj je bio smanjiti broj kontakata.

'Možemo povećati broj testiranja, ali moramo smanjiti mogućnost kontakata jer se tako bolest širi, zato su donijete mjere. Kafići nisu širitelji, ali se njihovim zatvaranjem smanjuju kontakti. I za trgovačke centre smo donijeli mjere, i oni moraju odrediti točan broj ljudi koji smije ući. Treba li ih zatvoriti ili ne, u ovom trenutku nismo donijeli odluku, u mnogim zemljama se i to razmatra, a neke su to i učinile. Trebali smo napraviti ove mjere, balans, u uvjetima u kojima smo sad.

Europi su mjere puno strože. Slovenci još uvijek imaju rast, a 25. 10. su uveli strože mjere. Što se tiče pridržavanja mjera, Stožer stalno apelira na svijest građana. Pridržavanjem mjera ne štitimo samo sebe nego i druge. Dosad nismo imali mogućnost kazni, ali u proceduri je zakon koji bi to trebao omogućiti, u Saboru je na raspravi', kazao je Capak u razgovoru za N1.

O mogućim strožim mjerama Capak je rekao da to ne ovisi o njemu, ali ako se situacija pogorša kazao je da će predlagati dodatne mjere - smanjivanje kontakata u javnom prijevozu, trgovačkim centrima, dućanima...

'Potiče se da što više vjerskih događaja bude online, a broj okupljanja je smanjen na 25 pa se to primjenjuje i na crkve. Znali smo da nije isto 25 ljudi u kapelici ili katedrali, ali tako je donijeta horizontalna mjera, postojji mogućnost da se korigira. Vodilo se računa o balansu i ostavljena je mogućnost okupljanja do 25, a to je odluka Nacionalnog stožera i Vlade.', kazao je Capak.