Obuljen Koržinek tvrdi: Stanje medijskih sloboda u Hrvatskoj se poboljšava

Istaknula je da Vlada putem Ministarstva kulture i medija te drugih resora provodi niz mjera, uključujući zakonodavne aktivnosti i osiguravanje financiranja medijskog sektora.

Naglasila je kako je u vremenu pojačanog širenja dezinformacija, razvoja umjetne inteligencije i pojave "deepfakea" sadržaja ključno ulagati u profesionalne i neovisne medije te jačati povjerenje javnosti u medije kao jedan od temeljnih stupova demokracije.

Među konkretnim koracima navela je pokretanje inicijativa za suzbijanje SLAPP tužbi, jačanje sigurnosti novinara, uspostavu nacionalnog portala za provjeru informacija "Točno tako" te objavu javno dostupnih podataka o vlasništvu i financiranju medija.

"Sami mediji, vlasnici, urednici i novinari moraju isto tako podizati kontinuirano kriterije, raditi na tome da svoj posao, svoju javnu dužnost obavljaju sukladno etičkim, moralnim standardima. Samo u tim okolnostima mediji postaju i ostaju jedan od stupova demokratskih društava", ustvrdila je Obuljen Koržinek u Perinji u izjavi novinarima prilikom otvorenja obnovljene knjižnice.

U nedavnoj objavi resornog Ministarstva ističe se kako su Reporteri bez granica objavili indeks medijskih sloboda za 160 zemalja svijeta, pri čemu je Hrvatska zabilježila uspon sa 60. na 53. mjesto.

Također, pokazatelj indeksa medijskih sloboda ove je godine doživio najizraženiji pad u svijetu. Rezultat se od 2025. do 2026. pogoršao u više od 60 posto država. Prvi put u povijesti otkad Reporteri bez granica mjere indeks medijskih sloboda - više od polovica zemalja našla se u kategoriji “teško” ili “vrlo ozbiljno”, a u posljednjih 25 godina prosječna ocjena svih 180 država i teritorija uključenih u indeks nikada nije bila tako niska, naglašeno je u objavi.