Uspon Asima Munira: Kako je pakistanski general postao ključni posrednik između SAD-a i Irana?

Američki predsjednik Donald Trump produžio je primirje s Iranom neposredno prije njegova isteka, navodeći da je odluku donio i na zahtjev pakistanskog vojnog vrha i premijera, čime je dodatno istaknuta uloga Pakistana kao ključnog posrednika između dviju strana

Nekoliko sati prije isteka dvotjednog primirja između SAD-a i Irana u srijedu, američki predsjednik Donald Trump objavio je njegovo produljenje. Naveo je i tko ga je na to potaknuo: načelnik pakistanskih oružanih snaga Asim Munir i pakistanski premijer Šebaz Šarif. ‘S obzirom na to da je iranska vlada ozbiljno podijeljena’, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, ‘te na zahtjev feldmaršala Asima Munira i premijera Šebaza Šarifa iz Pakistana, zamoljeni smo da obustavimo napad.’ Riječ je o još jednoj javnoj pohvali pakistanskom vodstvu, posebno Muniru, zbog njihove uloge u pokušajima posredovanja između SAD-a i Irana, navodi u svom tekstu Al Jazeera. SAD i Iran 8. travnja objavili su dvotjedno primirje, postignuto nakon intenzivnih zakulisnih pregovora, uključujući izravne kontakte Munira s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem. Tri dana kasnije, 11. travnja, Munir je u Islamabadu dočekao američko izaslanstvo predvođeno Vanceom i iransku delegaciju na čelu s predsjednikom parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom, čime je započeo prvi krug izravnih razgovora između dviju zemalja. Nakon što pregovori nisu donijeli pomak, Munir je otputovao u Teheran, postavši prvi regionalni vojni čelnik koji je posjetio Iran od početka američko-izraelskog rata protiv te zemlje 28. veljače, s ciljem približavanja stavova Washingtona i Teherana.

Sukob koji je Munira stavio u fokus svijeta Iako ga Trump danas ističe kao mirotvorca, Munirov međunarodni uspon započeo je događajima prije godinu dana, koji su doveli do četverodnevnog rata između Indije i Pakistana. Dana 22. travnja 2025. naoružani napadači ubili su 26 turista, većinom hindusa, u dolini Baisaran u indijskom dijelu Kašmira. Indija je za napad optužila Pakistan, što je Islamabad odbacio i zatražio neovisnu istragu. U roku od dva tjedna dvije nuklearne sile našle su se u ratu. Nakon napada Indija je 7. svibnja pokrenula operaciju Sindoor, gađajući ciljeve u Pakistanu i pakistanskom dijelu Kašmira. Pakistan je odgovorio tvrdnjama da je srušio više indijskih zrakoplova, što je New Delhi djelomično potvrdio. Sukobi su uključivali napade dronovima, raketama i topništvom, a završili su primirjem 10. svibnja. Trump je više puta tvrdio da je zaslužan za prekid sukoba. Pakistan mu je zahvalio i čak ga nominirao za Nobelovu nagradu za mir, dok je Indija odbacila njegove tvrdnje i naglasila da je primirje rezultat izravne komunikacije dviju zemalja. Pakistanska vlada 20. svibnja 2025. jednoglasno je odobrila Munirovo unapređenje u feldmaršala, što ga čini tek drugim časnikom u povijesti zemlje s tim činom, uz zadržavanje funkcije načelnika vojske. Imran Khan, bivši čelnik Američkog instituta za mir (USIP) i geopolitički analitičar, rekao je da se sukob s Indijom pokazao ključnim za Munirov globalni uspon, iako njegovi korijeni leže u domaćim događajima. 'Sukob s Indijom u svibnju 2025. bio je ključan za Munirov uspon na globalnoj sceni. U eri srednjih sila i natjecanja velikih sila, svi su to primijetili. S obzirom na šire nazadovanje demokracije diljem svijeta, nitko se nije posebno usredotočio na civilno-vojnu neravnotežu u Pakistanu', rekao je za Al Jazeeru. 'Vidjeli su moćnog vođu nuklearno naoružane, muslimanske većine nestabilne države. Bilo je tu i slučajnosti: kada je Pakistan demonstrirao svoje sposobnosti protiv Indije, Trump je bio na vlasti - predsjednik koji reagira na snagu - a poredak temeljen na pravilima već je pokazivao pukotine', rekao je analitičar Khan.

Trumpov 'omiljeni feldmaršal' U lipnju 2025. Trump je primio Munira u Bijeloj kući, što je bio prvi takav susret američkog predsjednika s pakistanskim vojnim čelnikom bez civilnog vodstva. Susret je trajao dulje od planiranog, a Trump ga je opisao kao ‘važnog čovjeka’ i ‘velikog borca’, dodajući da mu je bila 'čast' upoznati ga. Kasnije je javno istaknuo da Pakistanci 'vrlo dobro poznaju Iran, bolje od većine'. Temelji su postavljeni mjesecima ranije. Pakistan je koordinirao s američkim Središnjim zapovjedništvom (CENTCOM) hvatanje osumnjičenika povezanog s bombaškim napadom na Abbey Gateu, operacijom koju je Trump spomenuo pred američkim Kongresom u ožujku. Islamabad je također nastojao proširiti veze s Washingtonom kroz ponude povezane s rijetkim zemnim mineralima i suradnjom u području kriptovaluta . Ključno je to što analitičari kažu da je Pakistan održavao kanale komunikacije sa SAD-om i Iranom, što ga čini jednom od rijetkih zemalja koje su mogle komunicirati s objema stranama tijekom i nakon 12-dnevnog rata. Munir se u rujnu vratio u Washington, D.C., zajedno sa Šarifom na sastanke na kojima su sudjelovali i Vance i državni tajnik Marco Rubio. Na listopadskom summitu u egipatskom Šarm el-Šeiku, gdje je potpisano primirje u Gazi, Trump se okrenuo prema Šarifu i nazvao Munira "mojim omiljenim feldmaršalom". Qamar Cheema, izvršni direktor Sanober instituta sa sjedištem u Islamabadu, rekao je da je Munirov ugled rastao mnogo prije napada u Pahalgamu. 'Ugled načelnika vojske Asima Munira već je bio utvrđen kada je gradio svoje reference kontaktirajući mnoge zemlje na Bliskom istoku radi makroekonomske stabilnosti i održavajući Pakistan u suradnji s drugim silama', rekao je za Al Jazeeru. Priznao je da je sukob s Indijom ubrzao tu putanju. 'On je upućen u toliko mnogo stvari. S obzirom na njegova imenovanja i njegov trenutni utjecaj – njegov pristup Ovalnom uredu – Iranci razumiju da je on najbolja osoba koja može prenijeti njihove poruke i donijeti im dobar dogovor s Amerikancima', rekao je.

Kada je počeo Munirov uspon? Khan, analitičar sa sjedištem u Washingtonu, pratio je Munirovo učvršćivanje moći do ranijeg trenutka. 'Priča o Munirovom usponu počinje 9. svibnja 2023., mnogo prije Pahalgama. Politički neredi i napadi na vojne institucije tog dana dali su tadašnjem zapovjedniku vojske priliku da učvrsti vlast odlučnim suočavanjem sa svojim najvećim unutarnjim političkim izazovom', rekao je. Datum se odnosi na nemire koji su uslijedili nakon uhićenja bivšeg premijera Imrana Khana, s prosvjedima usmjerenim na vojne objekte, uključujući rezidenciju zapovjednika korpusa u Lahoreu i glavni stožer u Rawalpindiju. Vojska je odgovorila masovnim uhićenjima i višegodišnjim obračunom s bivšim premijerom i njegovom strankom Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), što je označilo odlučnu promjenu u ravnoteži snaga.

Ustavna konsolidacija U studenom 2025. parlament je usvojio 27. ustavni amandman. Njime je stvorena dužnost načelnika obrambenih snaga, koju istovremeno obnaša načelnik vojske, stavljajući vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo i odjel za strateško planiranje pod jedinstveno zapovjedništvo. Amandmanom je čin feldmaršala učinjen trajnim doživotnim, a časniku s pet zvjezdica dodijeljen je doživotni imunitet od kaznenog progona. Također je resetirao Munirov mandat. Umjesto umirovljenja u studenom 2027., započeo je petogodišnji mandat kao načelnik obrambenih snaga, produživši svoju službu najmanje do studenog 2030., s mogućnošću daljnjeg produljenja. Za uklanjanje načelnika obrambenih snaga potrebna je dvotrećinska parlamentarna većina, dok je za smjenu izabranog premijera potrebna samo obična većina. Prijedlog zakona prošao je Senat za 16 minuta, usred prosvjeda oporbenih zastupnika povezanih sa zatvorenim bivšim premijerom Khanom. Vlada je izjavila da promjene odražavaju lekcije iz četverodnevnog sukoba s Indijom, tvrdeći da moderno ratovanje zahtijeva integrirano zapovijedanje. Cheema iz Sanober instituta rekao je da ono što izvana može izgledati kao konsolidacija moći, ipak 'nešto drugačije'. 'Sve institucije u biti vjeruju da vojska radi posao koji drugi ne bi mogli i da bi Pakistan trebao iskoristiti tu snagu. Pakistan nije globalno relevantan zbog svog BDP-a ili zbog posebno snažnih demokratskih vjerodajnica; njegova relevantnost ukorijenjena je u njegovoj vojsci, koja funkcionira i kao tvrda i kao meka sila', rekao je.

Asim Munir

Arhitektura Zaljeva i iransko posredovanje Dana 9. rujna 2025. izraelski ratni zrakoplovi napali su kompleks u Dohi, ciljajući vodstvo Hamasa tijekom rasprava o američkom prijedlogu za prekid vatre. To je bio prvi izraelski napad na državu Vijeća za suradnju u Perzijskom zaljevu (GCC). Osam dana kasnije, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Rijadu Sporazum o strateškoj uzajamnoj obrani, a Munir je bio prisutan uz Šarifa i prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Pakt obvezuje svaku zemlju da napad na jednu tretira kao napad na obje. To je prvi takav sporazum koji je Pakistan potpisao, a Munir se smatra njegovom pokretačkom snagom. U prosincu, prilikom ponovnog posjeta Rijadu, Munir je primio medalju kralja Abdulaziza prve klase – priznanje, navodi se u citatu, za njegove napore u unapređenju bilateralnih odnosa. Ali Munir nije samo jačao veze sa zaljevskim zemljama na Bliskom istoku. U svibnju 2025. putovao je u Iran sa Šarifom i sastao se s general-bojnikom Mohamadom Bagerijem, načelnikom glavnog stožera iranske vojske. Bageri je ubijen nekoliko tjedana kasnije, 13. lipnja, u izraelskim zračnim napadima, kao jedan od nekoliko visokih iranskih zapovjednika ubijenih u početnoj fazi 12-dnevnog rata. Kad su SAD i Izrael pokrenuli ofenzivu 28. veljače, Pakistan se suočio s konkurentskim pritiscima: obrambenim sporazumom sa Saudijskom Arabijom, graničnim i povijesnim vezama s Iranom te rastućim odnosima s Washingtonom. Islamabad je odgovorio na više frontova. Munir je 7. ožujka otputovao u Rijad kako bi se sastao sa saudijskim ministrom obrane Kalidom bin Salmanom Al Saudom. Vratio se 12. ožujka sa Šarifom na razgovore s prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Tijekom posljednjih dana ožujka, Munir je vodio više razgovora s Trumpom. Dana 24. ožujka Pakistan je formalno ponudio da bude domaćin razgovora između SAD-a i Irana. Dan kasnije, pakistanski dužnosnici su Iranu dostavili američki prijedlog od 15 točaka. Ministri vanjskih poslova Pakistana, Turske, Egipta i Saudijske Arabije sastali su se 29. ožujka u Islamabadu po drugi put u 10 dana kako bi razmotrili diplomatsko rješenje. S eskalacijom napetosti i približavanjem Trumpovog roka, 8. travnja je proglašen prekid vatre, o kojem su pregovarali Munir, Vance, Witkoff i Aragči. Pakistanski cilj bio je ograničen: ne konačni dogovor, ali dovoljno zajedničkog jezika za održavanje dijaloga. Iako prvi krug izravnih pregovora 11. travnja nije doveo do napretka, pakistansko vojno i civilno vodstvo od tada pokušava održati diplomatske pregovore živima.

Iran problem i za Pakistan Unatoč procvatu odnosa između SAD-a i Pakistana, umirovljeni general s dvije zvjezdice koji je razgovarao s Al Jazeerom pod uvjetom anonimnosti rekao je da Munir i šira javnost razumiju da bi oslabljeni Iran stvorio izravne probleme za Pakistan. 'Ako Irana više nema ili bude u lošem stanju, bit će puno izraelskog utjecaja. Indija i Izrael surađivali su u operaciji Sindoor; to sada nije tajna. Dakle, ako Iran bude oslabljen, imat ćemo problema i na našoj zapadnoj granici', rekao je, misleći na to kako je Indija koristila izraelske rakete, sustave protuzračne obrane i dronove tijekom rata u svibnju 2025.