prvi krug bez dogovora

Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana

Bi. S. / Hina

12.04.2026 u 08:07

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar, navodi novinska agencija dpa

Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora.

'Pakistan je imao, a imat će i ubuduće, ulogu u posredovanju angažmana i dijaloga između Islamske Republike Irana i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze', rekao je Dar u izjavi.

vezane vijesti

'Nužno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prekida vatre', dodao je.

'Nadamo se da će dvije strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi se postigle trajni mir i prosperitet za cijelu regiju i šire', rekao je.

vezane vijesti

međunarodna tjeralica

pregovori s sad-om

uoči izbora

najpopularnije

Još vijesti