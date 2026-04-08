Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana

I.V.

08.04.2026 u 07:18

Pete Hegseth i Donald Trump
Pete Hegseth i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Jim WATSON / AFP / Profimedia
U satima koji su prethodili objavi dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Država pojavili su se prvi znakovi mogućeg smirivanja sukoba, a ključnu ulogu u tome odigrao je Pakistan

Prema izvorima koje prenosi BBC, Islamabad je djelovao kao posrednik, prenoseći poruke između dviju strana i održavajući pregovore u izuzetno osjetljivim okolnostima.

Diskretni pregovori u uskom krugu

Izvor upoznat s pregovorima, koji je želio ostati anoniman, naveo je da su razgovori vođeni ubrzano i u vrlo ograničenom krugu ljudi. Atmosfera je, kako kaže, bila ozbiljna i napeta, ali uz tračak nade da bi sukob mogao biti zaustavljen.

Pakistan već tjednima posreduje između Washingtona i Teherana, oslanjajući se na svoje specifične odnose s obje strane. S Iranom ga veže duga granica i tradicionalno bliski odnosi, dok su veze sa SAD-om dodatno naglašene osobnim odnosima političkih i vojnih čelnika.

Napadi zakomplicirali pregovore

Dogovor, međutim, nije bio siguran. Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priznao je da su pregovori bili na dobrom putu, no situaciju su zakomplicirali novi napadi – izraelski udari na Iran i iranski napad na Saudijsku Arabiju.

Pakistan je i dalje pokušavao održati diplomatski kanal otvoren, iako su poruke iz vrha vojske postale oštrije. Načelnik oružanih snaga Asim Munir kritizirao je napade, upozorivši da oni ugrožavaju napore za mirno rješenje.

Dio analitičara smatra da je takva retorika povećala pritisak na Teheran, osobito s obzirom na obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije.

Nakon ponoći, pakistanski premijer objavio je da diplomatski napori napreduju te je pozvao američkog predsjednika da produlji rok za postizanje dogovora, kao i da Iran privremeno otvori Hormuški tjesnac.

Ubrzo nakon toga, iranski veleposlanik u Pakistanu Reza Amiri Moghadam naznačio je da je postignut 'korak naprijed'.

Krhko primirje i neizvjesna budućnost

Nedugo potom potvrđeno je da je primirje dogovoreno, a Pakistan je pozvao obje strane na daljnje pregovore u Islamabadu kako bi se postigao trajniji sporazum.

Unatoč tome, izvori upozoravaju da je situacija i dalje iznimno krhka. Povjerenje između SAD-a i Irana gotovo ne postoji, a razlike u stavovima ostaju duboke.

Hoće li Pakistan uspjeti dovesti obje strane za pregovarački stol i približiti ih konačnom dogovoru, zasad ostaje otvoreno pitanje.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

