Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana

Pakistan već tjednima posreduje između Washingtona i Teherana , oslanjajući se na svoje specifične odnose s obje strane. S Iranom ga veže duga granica i tradicionalno bliski odnosi, dok su veze sa SAD-om dodatno naglašene osobnim odnosima političkih i vojnih čelnika.

Izvor upoznat s pregovorima, koji je želio ostati anoniman, naveo je da su razgovori vođeni ubrzano i u vrlo ograničenom krugu ljudi. Atmosfera je, kako kaže, bila ozbiljna i napeta, ali uz tračak nade da bi sukob mogao biti zaustavljen.

Prema izvorima koje prenosi BBC , Islamabad je djelovao kao posrednik , prenoseći poruke između dviju strana i održavajući pregovore u izuzetno osjetljivim okolnostima.

Napadi zakomplicirali pregovore

Dogovor, međutim, nije bio siguran. Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priznao je da su pregovori bili na dobrom putu, no situaciju su zakomplicirali novi napadi – izraelski udari na Iran i iranski napad na Saudijsku Arabiju.

Pakistan je i dalje pokušavao održati diplomatski kanal otvoren, iako su poruke iz vrha vojske postale oštrije. Načelnik oružanih snaga Asim Munir kritizirao je napade, upozorivši da oni ugrožavaju napore za mirno rješenje.

Dio analitičara smatra da je takva retorika povećala pritisak na Teheran, osobito s obzirom na obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije.

Nakon ponoći, pakistanski premijer objavio je da diplomatski napori napreduju te je pozvao američkog predsjednika da produlji rok za postizanje dogovora, kao i da Iran privremeno otvori Hormuški tjesnac.

Ubrzo nakon toga, iranski veleposlanik u Pakistanu Reza Amiri Moghadam naznačio je da je postignut 'korak naprijed'.

Krhko primirje i neizvjesna budućnost

Nedugo potom potvrđeno je da je primirje dogovoreno, a Pakistan je pozvao obje strane na daljnje pregovore u Islamabadu kako bi se postigao trajniji sporazum.

Unatoč tome, izvori upozoravaju da je situacija i dalje iznimno krhka. Povjerenje između SAD-a i Irana gotovo ne postoji, a razlike u stavovima ostaju duboke.

Hoće li Pakistan uspjeti dovesti obje strane za pregovarački stol i približiti ih konačnom dogovoru, zasad ostaje otvoreno pitanje.