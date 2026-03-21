Tužiteljstvo traži da se mladićima optuženima za požar Vjesnika sudi kao odraslima

I.J.

21.03.2026 u 09:35

Rušenje zapadnog aneksa Vjesnika Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Dok se na zgradi nekadašnjeg Vjesnika uklanjaju posljedice velikog požara iz studenoga prošle godine, dvojica 18-godišnjaka koje se tereti za izazivanje požara nalaze se u kućnom pritvoru i čekaju potvrđivanje optužnice.

Obojica negiraju krivnju za palež u kojem je teško oštećen jedan od simbola zagrebačkog novinarstva i arhitekture.

Istodobno, na terenu su u tijeku ograničeni radovi. Zbog prisutnosti azbesta dopušteno je tek rušenje zapadnog aneksa i čišćenje objekta do 16. kata, dok će se daljnji zahvati moći provoditi tek nakon uklanjanja opasnog materijala.

Kako je izbio požar

Prema optužnici, mladići su 17. studenoga 2025. oko 22 sata ušli u zgradu Vjesnika, a potom se popeli na 15. kat gdje su oko 22.50 sati upaljačem zapalili kartonsku kutiju s papirima i dodatni papirnati materijal. Nakon što se vatra počela širiti, napustili su zgradu. Požar se potom proširio velikom brzinom te je zgrada pretrpjela golemu štetu, čiji točan iznos još nije utvrđen.

Tužiteljstvo: nema mjesta blažem tretmanu

Iako je riječ o mlađim punoljetnicima bez ranijih kaznenih djela, tužiteljstvo smatra da u ovom slučaju nema osnove za primjenu blažeg zakona za mlade. Kako doznaju 24sata, državno odvjetništvo drži da su osumnjičeni postupali iz obijesti.

Mlađim punoljetnicima smatraju se osobe koje su u trenutku počinjenja kaznenog djela imale između 18 i 21 godine, no sud u takvim slučajevima može procijeniti hoće li primijeniti blaži zakonski okvir ili ne.

'Obnova tek nakon uklanjanja azbesta'

Daljnji radovi na zgradi Vjesnika ovise o uklanjanju azbesta, koji predstavlja ozbiljan sigurnosni problem. Do tada su mogući samo ograničeni zahvati, a obnova ili rušenje ostatka objekta odgođeni su do završetka tog procesa.

