nakon odgode

Trump otkrio kad će u Kinu

Bi. S. / Hina

17.03.2026 u 21:20

Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će posjetiti Kinu za 'pet ili šest tjedana', nakon što je odgodio putovanje planirano za početak travnja zbog rata protiv Irana

'Održavamo izvrsne radne odnose s Kinom, stoga ćemo tamo otići za pet ili šest tjedana', rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Trump je u nedjelju, u intervjuu za Financial Times, rekao da bi mogao odgoditi svoje putovanje ako Kina ne pomogne u deblokadi Hormuškog tjesnaca.

U ponedjeljak je rekao da je od Kine zatražio odgodu od 'mjesec dana, manje-više', ali je kao razlog naveo potrebu da ostane u Sjedinjenim Državama zbog rata na Bliskom istoku.

Kina je u utorak priopćila kako 'prima na znanje' američka pojašnjenja te da ostaje u kontaktu s američkom administracijom u vezi s tim posjetom.

Pripreme za to putovanje traju mjesecima, a ono bi trebalo omogućiti Donaldu Trumpu razgovor s kineskim kolegom Xi Jinpingom, a možda i trajno smirivanje trgovinskog rata između dvaju divova.

No, sukob na Bliskom istoku remeti planove kao i odnose između dviju sila.

Kina, koja je veliki potrošač iranske nafte, 'trebala bi nam zahvaliti' na pokretanju ofenzive, rekao je u ponedjeljak Trump, koji izraelsko-američku operaciju predstavlja kao jamstvo buduće sigurnosti za cijeli svijet.

Američki predsjednik izvršio je pritisak na svoje saveznike, ali i na Kinu, kako bi mu pomogli u ponovnoj uspostavi pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu koji je Iran blokirao.

