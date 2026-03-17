izgubio busolu

Trump: Odbijanje NATO-a da se uključi u operaciju protiv Irana je glupa pogreška

V. B./Hina

17.03.2026 u 18:56

Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je većina NATO saveznika obavijestila Sjedinjene Države da se ne žele uključiti u njihovu vojnu operaciju protiv Irana, što je ocijenio "vrlo glupom pogreškom"

Govoreći na događaju u Ovalnom uredu, Trump je rekao da zemlje NATO-a podržavaju američko-izraelski rat protiv Irana, koji je ušao u treći tjedan, iako se ne žele u njega uključiti.

"Mislim da NATO čini vrlo glupu pogrešku", rekao je Trump.

"Svi se slažu s nama, a ne žele pomoći. I mi, znate, mi kao Sjedinjene Države to moramo zapamtiti jer smatramo da je to prilično šokantno", dodao je.

vezane vijesti

Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran na američko-izraelske napade odgovorio protunapadima dronovima i projektilima i postavljanjem mina, čime je učinkovito zatvorio kanal za tankere.

No, nekoliko američkih saveznika reklo je u ponedjeljak da nemaju neposrednih planova za slanje brodova koji bi pomogli u deblokadi tjesnaca, čime su zapravo odbili Trumpov apel za vojnu potporu.

Ranije u utorak, Trump je na mreži Truth Social napisao: "Zbog činjenice da smo postigli takav vojni uspjeh, više nam 'ne treba' niti želimo pomoć zemalja NATO-a — NIKADA NAM NIJE NITI TREBALA!". Pritom je posebno izdvojio Japan, Australiju i Južnu Koreju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Oštro iz EK

Što će reći Vučić? Iz Bruxellesa stigle teške optužbe: 'Srbija ne želi u EU, želi samo novac'
središnja hrvatska

U osnovnoj školi pronašli popis za odstrel s imenima djece
radio je krugove

Avion Croatia Airlinesa kružio iznad Zagreba i okolice: Bio je pola sata u zraku

najpopularnije

Još vijesti