Trump i Zelenski razgovarali telefonski, pozvao ga da ispregovara mir u Ukrajini

I.H./Hina

11.10.2025 u 17:34

Donald Trump i Volodimir Zelenski sada su razgovarali telefonski
Donald Trump i Volodimir Zelenski sada su razgovarali telefonski Izvor: Profimedia / Autor: ABACA / Abaca Press / Profimedia
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je rekao da je tijekom "veoma pozitivnog" telefonskog razgovora pozvao svog američkog kolegu Donalda Trumpa da ispregovara mir u Ukrajini nakon što je postigao sporazum o prekidu vatre u Gazi

"Čestitao sam predsjedniku Donaldu J. Trumpu na njegovom uspjehu i sporazumu o Bliskom istoku koji je uspio postići, što je izvanredno postignuće. Ako se rat može zaustaviti u jednoj regiji, onda se sigurno mogu zaustaviti i drugi ratovi, uključujući rat koji vodi Rusija", kazao je Zelenski na društvenoj mreži Facebook.

Zelenski je rekao da je obavijestio Trumpa o ruskim napadima na ukrajinski energetski sustav, dan nakon jednog od najvećih ruskih bombardiranja zbog kojeg su deseci tisuća kućanstava ostali bez električne energije i u kojem je poginulo sedmogodišnje dijete.

"Raspravljali smo o prilikama za jačanje naše protuzračne obrane", kazao je, no nije pružio daljnje pojedinosti. "Mora biti spremnosti na ruskoj strani da se započne iskrena diplomacija, a to se može postići silom", dodao je.

Očekuje se da će ukrajinska delegacija predvođena premijerkom Julijom Sviridenko početkom idućeg tjedna otputovati u Sjedinjene Američke Države radi razgovora o mogućim sankcijama, energetici i ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

