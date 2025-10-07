Trump bi doista mogao poslati Ukrajini Tomahawk, a Zelenski za to može zahvaliti - Putinu

U intervjuu za Euronews, bivši američki posebni izaslanik za pregovore o Ukrajini Kurt Volker rekao je kako bi Trumpova nestrpljivost u odnosu s Putinom mogla potaknuti američkog predsjednika da odobri isporuku raketa Tomahawk Kijevu
Prema Volkerovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin 'lagao je Donaldu Trumpu' o svojim navodnim namjerama da zaustavi rusku invaziju na Ukrajinu u punom opsegu. 'Zato je sasvim moguće da će SAD poslati Tomahawke u Ukrajinu', rekao je Volker.
Dana 19. kolovoza, samo nekoliko dana nakon Trumpova susreta s Putinom na Aljasci, američki je predsjednik ugostio Volodimira Zelenskog i druge čelnike Europske unije u Bijeloj kući.
Nakon tog sastanka Trump je izjavio da će pokušati organizirati susret Putina i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Prema Volkeru, to je upravo ono što je Putin obećao Trumpu tijekom telefonskog razgovora.
Trump je frustriran
'Trump je frustriran. Putin mu je obećao da će pregovarati i sastati se sa Zelenskim. On je to učinio kada je Trump bio s europskim čelnicima u Bijeloj kući. Otišao je i nazvao Putina, koji je u tom trenutku pristao', rekao je Volker. 'Ali Putin mu je lagao i sada je Trump iživciran.'
Malo je zemalja izrazilo spremnost da budu domaćini tog povijesnog sastanka, pa čak i ponudilo da neće uhititi Putina prema nalogu Međunarodnog kaznenog suda zbog otmice ukrajinske djece. Od tada je Kremlj više puta odbacio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog, bilo s američkim posredovanjem ili bez njega.
'Učinio je da Trump izgleda slabo, a Trump ne voli izgledati slabo. Zato je ovo sada za njega osobno pitanje', rekao je Volker za Euronews, objašnjavajući zašto američka administracija ozbiljno razmatra slanje raketa Tomahawk Ukrajini.
Volker vjeruje i da bi rasprava o isporuci projektila dugog dometa mogla 'ponovno angažirati' Putina i 'natjerati ga da pristane na dogovor, što on trenutno odbija učiniti'. Osim toga, smatra da Trumpovo shvaćanje politike kroz prizmu poslovnih interesa znači da ga motivira i moguća prodaja raketa dugog dometa.
'Trump je transakcijski nastrojen; sve mu je u novcu, a što ga briga ako netko plaća', rekao je. 'Ako ruska invazija na Ukrajinu završi, Trumpov je prioritet da ukine sankcije [Rusiji] i na tome zaradi.'
Suprotna priča iz Moskve
Ruski predsjednik Putin u intervjuu objavljenom 5. listopada ustvrdio je da bi američka opskrba Ukrajine raketama Tomahawk 'dovela do uništenja pozitivnog trenda koji se pojavljuje' u američko-ruskim odnosima.
Američki Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da Kremlj na taj način pokušava odvratiti SAD od slanja Tomahawka Ukrajini, povezujući eventualno poboljšanje bilateralnih odnosa s američkim ustupcima. 'ISW i dalje procjenjuje da Putin pokušava olakšati američko-rusko zbližavanje, uključujući pritisak na Trumpovu administraciju da se uključi u pregovore o kontroli naoružanja, kako bi osigurao željene zahtjeve Rusije u Ukrajini', rekao je Volker.
Putin je 2. listopada dodatno zaprijetio SAD-u, tvrdeći da bi američko vojno osoblje moralo izravno sudjelovati u ukrajinskim napadima projektilima Tomahawk. Rekao je i da bi to označilo 'novu fazu eskalacije', ali da 'ne bi promijenilo situaciju na bojnom polju'.
ISW napominje da je Putin koristio slične argumente i kada je SAD razmatrao slanje Ukrajini raketa ATACMS, borbenih zrakoplova F-16 i tenkova Abrams. 'Čini se da Putin isprobava različite pristupe – od prijetnji pogoršanjem odnosa do umanjivanja korisnosti raketa – kako bi utjecao na donošenje odluka u Washingtonu.'
Zašto Ukrajina želi Tomahawk
Rakete Tomahawk već su dugo na popisu ukrajinskih želja na bojištu. S dometom od 1600 do 2500 kilometara i bojevom glavom težine oko 400 do 450 kilograma, mogle bi znatno ojačati ukrajinske udare duboko u ruskom teritoriju. Trenutačno se Ukrajinci oslanjaju na zapadne rakete poput Storm Shadowa, čiji je domet ograničen na oko 250 kilometara.
Za ciljeve koji su dalje od toga Kijev koristi domaće dronove i projektile slične njima, poput Paljanice, no nosivi kapacitet njihove bojeve glave ograničen na 50 do 100 kilograma. Zato Ukrajinci vjeruju da bi projektili Tomahawk mogli u potpunosti promijeniti njihovu strategiju dubokih udara na Rusiju.
Pojačali napade na rusku energetsku infrastrukturu
Posljednjih mjeseci Ukrajina je znatno pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu. Prema medijima bliskim Kremlju, do kraja rujna oko 40 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte u benzin i dizelsko gorivo bilo je izvan funkcije zbog ukrajinskih napada dronovima.
Ukrajinski su udari od kolovoza 2025. bili usmjereni na najmanje 16 od ukupno 38 ruskih rafinerija, što je, prema pisanju Financial Timesa, izazvalo nestašice goriva diljem Rusije.