Trump bi doista mogao poslati Ukrajini Tomahawk, a Zelenski za to može zahvaliti - Putinu

U intervjuu za Euronews, bivši američki posebni izaslanik za pregovore o Ukrajini Kurt Volker rekao je kako bi Trumpova nestrpljivost u odnosu s Putinom mogla potaknuti američkog predsjednika da odobri isporuku raketa Tomahawk Kijevu

Prema Volkerovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin 'lagao je Donaldu Trumpu' o svojim navodnim namjerama da zaustavi rusku invaziju na Ukrajinu u punom opsegu. 'Zato je sasvim moguće da će SAD poslati Tomahawke u Ukrajinu', rekao je Volker. Dana 19. kolovoza, samo nekoliko dana nakon Trumpova susreta s Putinom na Aljasci, američki je predsjednik ugostio Volodimira Zelenskog i druge čelnike Europske unije u Bijeloj kući. Nakon tog sastanka Trump je izjavio da će pokušati organizirati susret Putina i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Prema Volkeru, to je upravo ono što je Putin obećao Trumpu tijekom telefonskog razgovora.

Trump je frustriran 'Trump je frustriran. Putin mu je obećao da će pregovarati i sastati se sa Zelenskim. On je to učinio kada je Trump bio s europskim čelnicima u Bijeloj kući. Otišao je i nazvao Putina, koji je u tom trenutku pristao', rekao je Volker. 'Ali Putin mu je lagao i sada je Trump iživciran.' Malo je zemalja izrazilo spremnost da budu domaćini tog povijesnog sastanka, pa čak i ponudilo da neće uhititi Putina prema nalogu Međunarodnog kaznenog suda zbog otmice ukrajinske djece. Od tada je Kremlj više puta odbacio mogućnost sastanka Putina i Zelenskog, bilo s američkim posredovanjem ili bez njega. 'Učinio je da Trump izgleda slabo, a Trump ne voli izgledati slabo. Zato je ovo sada za njega osobno pitanje', rekao je Volker za Euronews, objašnjavajući zašto američka administracija ozbiljno razmatra slanje raketa Tomahawk Ukrajini.

Volker vjeruje i da bi rasprava o isporuci projektila dugog dometa mogla 'ponovno angažirati' Putina i 'natjerati ga da pristane na dogovor, što on trenutno odbija učiniti'. Osim toga, smatra da Trumpovo shvaćanje politike kroz prizmu poslovnih interesa znači da ga motivira i moguća prodaja raketa dugog dometa. 'Trump je transakcijski nastrojen; sve mu je u novcu, a što ga briga ako netko plaća', rekao je. 'Ako ruska invazija na Ukrajinu završi, Trumpov je prioritet da ukine sankcije [Rusiji] i na tome zaradi.'

Suprotna priča iz Moskve Ruski predsjednik Putin u intervjuu objavljenom 5. listopada ustvrdio je da bi američka opskrba Ukrajine raketama Tomahawk 'dovela do uništenja pozitivnog trenda koji se pojavljuje' u američko-ruskim odnosima. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da Kremlj na taj način pokušava odvratiti SAD od slanja Tomahawka Ukrajini, povezujući eventualno poboljšanje bilateralnih odnosa s američkim ustupcima. 'ISW i dalje procjenjuje da Putin pokušava olakšati američko-rusko zbližavanje, uključujući pritisak na Trumpovu administraciju da se uključi u pregovore o kontroli naoružanja, kako bi osigurao željene zahtjeve Rusije u Ukrajini', rekao je Volker.