Dobitnica Nobela za mir svoju nagradu želi ponuditi Trumpu, Norveški institut: Ne može!

Institut je priopćio da je odluka o dodjeli nagrade trajna i konačna, a da odbori koji je dodjeljuju ne komentiraju djelovanje ili izjave laureata nakon primanja nagrade.

"Jednom kad je Nobelova nagrada objavljena, ne može biti povučena, podijeljena ili prenesena na druge", priopćio je Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade i Norveški Nobelov institut. "Odluka je konačna i vrijedi zauvijek".

Machado je na Fox Newsu u ponedjeljak rekla je da bi dodjela nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelanskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura, kojeg je SAD prošli tjedan oteo.