na državnoj cesti

Teška prometna nesreća: Motociklist izletio s ceste i udario u ogradu, preminuo u bolnici

I.J.

09.05.2026 u 21:02

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 15.10 sati na državnoj cesti DC-3 u mjestu Paka smrtno je stradao 58-godišnji motociklist, izvijestila je varaždinska policija.

Prema policijskom priopćenju, muškarac je upravljao motociklom iz smjera Zagreba prema Novom Marofu kada je u blagom lijevom zavoju, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, skrenuo udesno izvan ceste na travnatu površinu.

Nakon izlijetanja motocikl je udario u željeznu ogradu, a od siline udara vozač i motocikl odbačeni su te su nastavili nekontrolirano kretanje. Motociklist je potom udario u zemljani nasip odvodnog kanala i zaustavio se u kanalu.

Ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, no unatoč naporima liječnika preminuo je od zadobivenih ozljeda.

slabije podrhtavanje

okupljanje u zagrebu

