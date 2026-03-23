Teheran poručuje: Rat će trajati dok ne dobijemo odštetu i dok se ne ukinu sankcije

Mohsen Rezaei, visoki vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, izjavio je da će rat trajati sve dok Iran ne dobije potpunu odštetu za pretrpljenu štetu
U televizijskom obraćanju u ponedjeljak poručio je i da će Iran nastaviti borbe dok se ‘ne ukinu sve gospodarske sankcije i ne dobiju pravno obvezujuća međunarodna jamstva koja će spriječiti američko miješanje u Iran’.
‘Vidimo da naše oružane snage provode operacije snažno. Naš projekt vodstva, izborom novog vođe, čvrsto je stavljen pod njegovo upravljanje’, rekao je Rezaei.
Ustvrdio je i da je ‘rat zapravo bio završen’ prije više od tjedan dana te da su Sjedinjene Države bile spremne na prekid vatre, ali da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ‘gurao nastavak sukoba’.
Rezaei je dodao da su SAD nakon 15 dana rata ‘jasno shvatile da ne postoji put do pobjede’.
Ranije je predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio da Iranci traže ‘potpuno i pokajničko kažnjavanje’ onih koje nazivaju agresorima.