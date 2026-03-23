21 dan do kraja: SAD postavio rok za završetak rata s Iranom?

M. Šu.

23.03.2026 u 20:12

Donald Trump
Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia
Nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, izraelski dužnosnik rekao je da je Washington postavio 9. travnja kao ciljani datum za završetak rata, što ostavlja oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora.

Isti izvor navodi da bi se razgovori između Irana i SAD-a trebali održati kasnije ovog tjedna u Pakistanu, dodajući da Washington nije obavijestio Izrael o kontaktima s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom, piše izraelski portal ynetnews.

Završetak rata do tog datuma omogućio bi Trumpu posjet Izraelu na Dan neovisnosti i primanje Izraelske nagrade, dodao je dužnosnik.

Izraelski obrambeni dužnosnici procjenjuju da će Iran, čak i ako sukob potraje do tada, moći nastaviti s kontinuiranim raketnim napadima na Izrael, u prosjeku oko 10 projektila dnevno. Navode da je Iran ponekad ispaljivao između 12 i 15 projektila dnevno, dok se u drugim danima broj smanjivao na oko sedam. Ipak, ističu da Iran ima poteškoća u izvođenju velikih koordiniranih napada, dijelom zbog oštećenja sustava zapovijedanja.

Prema ažuriranim podacima izraelske vojske, oko 330 lansera projektila u Iranu izbačeno je iz uporabe – dio je uništen, a dio onesposobljen u tunelima i podzemnim objektima. Procjenjuje se da je između 100 i 150 lansera još operativno.

Izraelska vojska objavila je da je tijekom noći pogodila više ciljeva, uključujući sjedište snaga Quds, elitne jedinice Revolucionarne garde zadužene za operacije u inozemstvu. Dodatni napadi usmjereni su na zapovjedništvo protuzračne obrane, stožer kopnenih snaga u središnjem Teheranu, obavještajne objekte snaga Quds te postrojenje za proizvodnju pomorskih krstarećih projektila.

Vojska je također navela da je gađala industrijske i istraživačke objekte povezane s elektronikom, balističkim projektilima i bojnim glavama te da se operacije nastavljaju prema planu.

