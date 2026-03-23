21 dan do kraja: SAD postavio rok za završetak rata s Iranom?

Završetak rata do tog datuma omogućio bi Trumpu posjet Izraelu na Dan neovisnosti i primanje Izraelske nagrade, dodao je dužnosnik.

Isti izvor navodi da bi se razgovori između Irana i SAD-a trebali održati kasnije ovog tjedna u Pakistanu, dodajući da Washington nije obavijestio Izrael o kontaktima s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom, piše izraelski portal ynetnews.

Izraelski obrambeni dužnosnici procjenjuju da će Iran, čak i ako sukob potraje do tada, moći nastaviti s kontinuiranim raketnim napadima na Izrael, u prosjeku oko 10 projektila dnevno. Navode da je Iran ponekad ispaljivao između 12 i 15 projektila dnevno, dok se u drugim danima broj smanjivao na oko sedam. Ipak, ističu da Iran ima poteškoća u izvođenju velikih koordiniranih napada, dijelom zbog oštećenja sustava zapovijedanja.

Prema ažuriranim podacima izraelske vojske, oko 330 lansera projektila u Iranu izbačeno je iz uporabe – dio je uništen, a dio onesposobljen u tunelima i podzemnim objektima. Procjenjuje se da je između 100 i 150 lansera još operativno.

Izraelska vojska objavila je da je tijekom noći pogodila više ciljeva, uključujući sjedište snaga Quds, elitne jedinice Revolucionarne garde zadužene za operacije u inozemstvu. Dodatni napadi usmjereni su na zapovjedništvo protuzračne obrane, stožer kopnenih snaga u središnjem Teheranu, obavještajne objekte snaga Quds te postrojenje za proizvodnju pomorskih krstarećih projektila.

Vojska je također navela da je gađala industrijske i istraživačke objekte povezane s elektronikom, balističkim projektilima i bojnim glavama te da se operacije nastavljaju prema planu.