Hormuški tjesnac na rubu sukoba: Bahrein zatražio odobrenje za uporabu sile

Diplomati navode da prijedlog ima potporu drugih arapskih zemalja Perzijskog zaljeva i Sjedinjenih Država, no smatraju da su male šanse da bude usvojen.

Ovaj potez odražava rastuću zabrinutost u regiji da bi Iran mogao nastaviti ugrožavati Hormuški tjesnac, strateški ključnu točku kroz koju prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom i koja je temelj gospodarstava zaljevskih zemalja. Zatvaranje tjesnaca jedan je od glavnih ciljeva Irana, a pomorski promet već je gotovo zaustavljen nakon što je Iran napao brodove u sklopu sukoba sa SAD-om i Izraelom.

Nacrt rezolucije iranske poteze naziva prijetnjom međunarodnom miru i sigurnosti.

Tekst predviđa da države, samostalno ili kroz dobrovoljne multinacionalne pomorske koalicije, mogu koristiti ‘sva potrebna sredstva’ u i oko Hormuškog tjesnaca – uključujući teritorijalne vode obalnih država – kako bi osigurale prolaz i spriječile blokadu ili ometanje međunarodne plovidbe.