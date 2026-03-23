Hormuški tjesnac na rubu sukoba: Bahrein zatražio odobrenje za uporabu sile

M. Šu.

23.03.2026 u 20:32

Hormuški tjesnac Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bahrein je predložio nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom bi se državama omogućilo korištenje ‘svih potrebnih sredstava’ – diplomatski izraz za uporabu sile – radi zaštite trgovačkog pomorskog prometa u i oko Hormuškog tjesnaca, prema tekstu u koji je Reuters imao uvid.

Diplomati navode da prijedlog ima potporu drugih arapskih zemalja Perzijskog zaljeva i Sjedinjenih Država, no smatraju da su male šanse da bude usvojen.

Ovaj potez odražava rastuću zabrinutost u regiji da bi Iran mogao nastaviti ugrožavati Hormuški tjesnac, strateški ključnu točku kroz koju prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom i koja je temelj gospodarstava zaljevskih zemalja. Zatvaranje tjesnaca jedan je od glavnih ciljeva Irana, a pomorski promet već je gotovo zaustavljen nakon što je Iran napao brodove u sklopu sukoba sa SAD-om i Izraelom.

Nacrt rezolucije iranske poteze naziva prijetnjom međunarodnom miru i sigurnosti.

Tekst predviđa da države, samostalno ili kroz dobrovoljne multinacionalne pomorske koalicije, mogu koristiti ‘sva potrebna sredstva’ u i oko Hormuškog tjesnaca – uključujući teritorijalne vode obalnih država – kako bi osigurale prolaz i spriječile blokadu ili ometanje međunarodne plovidbe.

Rezolucija također izražava spremnost na uvođenje mjera, uključujući ciljane sankcije.

U dokumentu se zahtijeva da Iran ‘odmah prekine sve napade na trgovačke i komercijalne brodove te svako ometanje slobode plovidbe u i oko Hormuškog tjesnaca’.

Teško da će dobiti zeleno svjetlo

Diplomati iz Europe i Zapada procjenjuju da je malo vjerojatno da će rezolucija proći jer bi je Rusija i Kina mogle blokirati vetom.

Za usvajanje rezolucije potrebno je najmanje devet glasova ‘za’ i nijedan veto stalnih članica – Rusije, Kine, SAD-a, Velike Britanije i Francuske.

Istodobno, Francuska radi na alternativnom prijedlogu koji bi tražio mandat UN-a nakon smirivanja situacije.

Prema izvorima iz SAD-a, u regiju bi moglo biti raspoređeno oko 2500 marinaca, zajedno s amfibijskim brodom USS Boxer i pratećim ratnim brodovima, iako njihova konkretna uloga nije precizirana.

Nije donesena odluka o eventualnom slanju kopnenih snaga u Iran, a kao moguće mete ranije su spominjani iranska obala i naftni terminal na otoku Harg.

Rezolucija bi bila donesena prema Poglavlju VII Povelje UN-a, koje omogućuje mjere od sankcija do uporabe sile.

