Netanyahu: Trump vidi šansu za sporazum, ali napadi na Iran će se nastaviti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u ponedjeljak da američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako postoji prilika da se, kako je rekao, veliki vojni uspjesi pretvore u sporazum koji će ‘zaštititi naše vitalne interese’
Ipak, Netanyahu je u televizijskom obraćanju naglasio da će Izrael nastaviti napade u Iranu i Libanonu. ‘Snažno udaramo po raketnom i nuklearnom programu te nastavljamo zadavati teške udarce Hezbollahu’, rekao je.
Dodao je da je ranije tog dana razgovarao s Trumpom te da smatra kako Izrael može ‘iskoristiti značajna postignuća ostvarena zajedno s američkom vojskom kako bi ciljeve rata ostvario kroz sporazum – sporazum koji će zaštititi naše vitalne interese’.
Netanyahu je također ustvrdio da je Izrael nedavno ubio još dva nuklearna znanstvenika te najavio daljnje operacije. ‘Prije nekoliko dana eliminirali smo još dva nuklearna znanstvenika – i očekuju se daljnje akcije’, rekao je. ‘Naše vitalne interese zaštitit ćemo u svim okolnostima.’
U subotu je izraelski ministar obrane izjavio da će SAD i Izrael ‘značajno pojačati’ napade na Iran tijekom ovog tjedna.