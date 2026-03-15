Tajne WhatsApp poruke uzdrmale CDU: Sumnja se na suradnju s AfD-om u EU parlamentu

Predsjednik Parlamentarnog odbora za EU politiku, zastupnik stranke Zeleni Anton Hofreiter je od predsjednika stranaka Unije, Friedricha Merza i Markusa Soedera zatražio da svoje stranačke kolege „pozovu na red“.

„Suradnja i dogovori u bilo kojem obliku predstavljaju teško kršenje zaključaka vodstva Unije CDU/CSU koji zabranjuju svaku vrstu tematskih i organizacijskih dogovora s AfD-om“, rekao je zastupnik CDU-a u Bundestagu Thomas Roewerkamp, koji predsjeda i Parlamentarnim odborom za obranu.

„Koordinirana suradnja s AfD-om i strankama iz krajnje desnog bloka predstavlja veliku opasnost“, rekao je Hofreiter.

Njemačka novinska agencija Dpa je nedavno objavila kako konzervativna EPP u Europskom parlamentu mnogo prisnije surađuje sa zastupnicima AfD-a nego što je to do sada bilo poznato.

Zastupnici su se preko WhatsApp grupa ali i prilikom osobnih susreta koordinirali oko glasanja za zakonske promjene koje bi vodile pooštrenju migracijske politike.

Predsjednik EPP grupe u EU parlamentu, političar bavarskog CSU-a Manfred Weber, negirao je prisnu suradnju s desničarskim snagama u parlamentu.

„AfD ne igra nikakvu ulogu kada je u pitanju formiranje većine i definiranje tema. Ali ja ne kontroliram chat grupe zastupnika“, rekao je Weber za dnevnik Bild.

Na razini Njemačke Unija CDU/CSU se strogo drži načela „protupožarnog zida“ prema AfD što znači odbijanje bilo kakve suradnje, posebice na pokrajinskoj i saveznoj razini.

AfD bi na predstojećim izborima u istočnim saveznim pokrajinama mogao osvojiti i preko 40 posto glasova.