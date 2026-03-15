Tajne WhatsApp poruke uzdrmale CDU: Sumnja se na suradnju s AfD-om u EU parlamentu

Unutar vladajuće njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU) razvila se kritika zbog navodne tajne suradnje zastupnika Europskih pučana, kojoj pripada i njemačka Unija CDU/CSU, sa zastupnicama populističke desničarske Alternative za Njemačku (AfD) prilikom glasovanja u EU parlamentu.
„Suradnja i dogovori u bilo kojem obliku predstavljaju teško kršenje zaključaka vodstva Unije CDU/CSU koji zabranjuju svaku vrstu tematskih i organizacijskih dogovora s AfD-om“, rekao je zastupnik CDU-a u Bundestagu Thomas Roewerkamp, koji predsjeda i Parlamentarnim odborom za obranu.
Demokršćanski političar zahtijeva „temeljitu istragu i moguće posljedice“.
Predsjednik Parlamentarnog odbora za EU politiku, zastupnik stranke Zeleni Anton Hofreiter je od predsjednika stranaka Unije, Friedricha Merza i Markusa Soedera zatražio da svoje stranačke kolege „pozovu na red“.
„Koordinirana suradnja s AfD-om i strankama iz krajnje desnog bloka predstavlja veliku opasnost“, rekao je Hofreiter.
Njemačka novinska agencija Dpa je nedavno objavila kako konzervativna EPP u Europskom parlamentu mnogo prisnije surađuje sa zastupnicima AfD-a nego što je to do sada bilo poznato.
Zastupnici su se preko WhatsApp grupa ali i prilikom osobnih susreta koordinirali oko glasanja za zakonske promjene koje bi vodile pooštrenju migracijske politike.
Predsjednik EPP grupe u EU parlamentu, političar bavarskog CSU-a Manfred Weber, negirao je prisnu suradnju s desničarskim snagama u parlamentu.
„AfD ne igra nikakvu ulogu kada je u pitanju formiranje većine i definiranje tema. Ali ja ne kontroliram chat grupe zastupnika“, rekao je Weber za dnevnik Bild.
Na razini Njemačke Unija CDU/CSU se strogo drži načela „protupožarnog zida“ prema AfD što znači odbijanje bilo kakve suradnje, posebice na pokrajinskoj i saveznoj razini.
AfD bi na predstojećim izborima u istočnim saveznim pokrajinama mogao osvojiti i preko 40 posto glasova.