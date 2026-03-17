Sve oči uperene na još jedan tjesnac: Ako Hutisti uđu u rat, cijene nafte mogle bi eksplodirati

Gotovo zatvaranje Hormuškog tjesnaca, kao odgovor Irana na američko-izraelske napade, već je izazvalo snažne poremećaje na svjetskim energetskim tržištima i nagli rast cijena nafte. Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla dodatno eskalirati ako dođe do poremećaja i u tjesnacu Bab el-Mandeb, još jednoj ključnoj pomorskoj ruti na Bliskom istoku

Hormuški tjesnac povezuje Perzijski zaljev s otvorenim morem i jedan je od najvažnijih svjetskih koridora za izvoz nafte. S druge strane, Bab el-Mandeb predstavlja ključni prolaz za brodove koji ulaze i izlaze iz Crvenog mora, piše Radio Slobodna Europa. Taj prolaz djelomično kontroliraju jemenski pobunjenici Hutisti, skupina koju podupire Iran i koja je ranije izvodila napade na međunarodnu plovidbu u tom području. Prema podacima američke Uprave za energetske informacije, kroz Bab el-Mandeb prolazi oko šest posto svjetske pomorske trgovine naftom.

Analitičari upozoravaju da bi uključivanje Hutista u sukob moglo dodatno destabilizirati tržišta. ‘Prijetnja Hutista je stvarna’, rekao je Gregory Brew iz analitičke kuće Eurasia Group. Saudijska Arabija je, kako bi ublažila posljedice, počela preusmjeravati milijune barela nafte iz Perzijskog zaljeva prema Crvenom moru putem naftovoda Istok–Zapad, s izvozom iz luke Janbu. 'Veliki broj tankera sada prolazi kroz Crveno more kako bi preuzeli sirovu naftu iz saudijske luke Janbu na Crvenom moru, jedine druge izvozne rute za naftu te zemlje', kaže Brew. 'A to je vrlo važno za tržišta nafte jer ublažava pritisak potpunog zatvaranja Perzijskog zaljeva. 'Ali ako bi Hutisti napali Janbu i ako bi učinili dovoljno da poremete izvoz iz tog terminala, onda biste mogli govoriti o poremećaju od sedam milijuna barela dnevno', rekao je Brew.

Iako Hutisti zasad nisu službeno objavili ulazak u rat, njihov vođa Abdul Malik al-Huti poručio je da su spremni djelovati ako procijene da je to potrebno. Njihovo uključivanje moglo bi dovesti do zatvaranja tjesnaca Bab el-Mandeb, jedne od ključnih svjetskih pomorskih ruta za trgovinu naftom. Za sada nije jasno je li njihovo odsustvo iz sukoba rezultat strateške odluke ili posljedica oslabljenih vojnih kapaciteta. Američki i izraelski napadi posljednjih godina značajno su pogodili Hutiste, kao odgovor na njihove raketne i napade bespilotnim letjelicama na Izrael i međunarodnu plovidbu u Crvenom moru. U svibnju 2025. godine postignut je i sporazum o prekidu vatre sa SAD-om.