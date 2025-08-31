Izraelci ubili premijera hutista: Stradalo je još ljudi

Brojne druge osobe ozlijeđene su u izraelskom napadu u četvrtak, navodi se, no bez drugih detalja. Izrael je rekao u petak da je napadom ciljao načelnika glavnog stožera, ministra obrane i druge visoke dužnosnike te da provjerava ishod napada.

Iz Mašatova priopćenja ne može se iščitati je li među ubijenima i hutistički ministar obrane. Ahmad Galib al-Rahui postao je premijer prije približno godinu dana, no stvarni čelnik vlade je njegov zamjenik Mohamed Moftah, koji je u subotu imenovan na dužnost premijera.

Na Rahuija se uvelike gledalo kao na figuru koja nije bila dio unutrašnjeg uskog kruga hutističkih dužnosnika.