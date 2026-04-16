Picula o Vučiću: 'Njega ne brine zatvaranje poglavlja, njega brine zatvaranje financijske slavine'

O tome kakve posljedice na hrvatsko istočno susjedstvo, ali i europsku političku scenu ostavlja odlazak Viktora Orbana s vlasti u Mađarskoj u emisiji 'Agenda: Svijet' komentirao je europarlamentarac iz skupine socijalista i demokrata te izvjestitelj za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula
Za neuspjeh Viktora Orbana na izborima Tonino Picula smatra da su ključne dvije stvari, a to su 'kritična masa građanskog nezadovoljstva i jasna alternativa Orbanovoj velevlasti'.
'Orbanu ovaj put nije bio dovoljan ni cijeli katalog optužbi prema Bruxellesu, podmetanja oporbi i oslonac na sustav namješten tako da bude gotovo nesmjenjiv. U srazu s biračkim tijelom dobio je plebiscitarnu poruku, ne možeš više', rekao je za HRT.
'Birači su dvotrećinskom većinom odlučili da im je bilo dosta života u ambijentu endemske korupcije, urušenog gospodarstva, izolacije u Europskoj uniji, ali i podilaženja ruskom autokratu', dodao je.
Orbanov odnos prema Europskoj uniji
Komentirajući odnos kakav je Orban imao prema Europskoj uniji, Picula je istaknuo da je Orban svoj otpor prema Uniji 'pretvorio u važan mehanizam održavanja na vlasti'.
'Ne samo da je blokirao zajedničke odluke i u suprotstavljanju Bruxellesu nalazio svakodnevni alibi za razgradnju demokratskih standarda u Mađarskoj nego je želio i inspirirati druge antieuropske pokrete unutar Europske unije na slično postupanje', kazao je europarlamentarac iz redova Progresivnog saveza socijalista i demokrata. Picula smatra da Orban nikad nije planirao Mađarsku zapravo izvući iz Europske unije jer je vidio 'koliko je to bilo traumatično za Veliku Britaniju nakon Brexita' već je htio 'postupno dovoljno ojačati kako bi Uniju transformirali iznutra'.
'Nemojmo zaboraviti, nakon posljednjih europskih izbora uspio je čak formirati posebnu političku skupinu u Europskom parlamentu. S odlaskom Viktora Orbana Europska unija nije riješila sve svoje probleme, ali čini mi se da ih bez njega ipak lakše može rješavati', ocijenio je Picula.
Podupiranje Vučića i Dodika
Osvrnuvši se na odnos koji je Orban njegovao s autoritarnim čelnicima na Balkanu, poput srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te donedavnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Picula je istaknuo kako su oni sada 'izgubili snažnog pokrovitelja'.
'Orbanova Mađarska bila je za Srbiju pod Vučićevim vodstvom ona članica Europske unije koja je sustavno štitila sve destruktivne politike Beograda i sprječavala sankcioniranje beogradskog režima u europskim institucijama', rekao je. Picula smatra da se utjecaj i važnost koju je Orban imao za Vučića može dobro iščitati s naslovnica tabloida u Srbiji koje predstavljaju 'lice režima'.
'Oni se ovih dana trude jako objasniti kako se mađarski scenarij nikako ne može ponoviti u Srbiji. To me podsjeća na zviždanje nekog tko je uplašen u mraku', kazao je.
Nužna promjena stava EU-a prema Vučiću
Unatoč tome, Picula je priznao da u zemljama poput BiH i Srbije vlada 'slabost demokratske oporbe i građanskog otpora' te ustvrdio kako Vučića i Dodika put prema Europskoj uniji 'niti ne zanima'.
'Vučić donekle, protokolarno fingira interes isključivo zbog novca koji mu je cijelo ovo vrijeme stizao iz Bruxellesa ma što on radio', ustvrdio je.
'Postoje svi razlozi da se konačno promjeni ne samo narativ Europske unije prema Vučićevoj Srbiji nego ono što je puno važnije, a to je politika. Jedini jezik koji on razumije je jezik financijskog pritiska. Njega ne brine zatvaranje pregovaračkih poglavlja, njega brine zatvaranje financijske slavine', zaključio je Picula.
