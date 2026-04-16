Picula o Vučiću: 'Njega ne brine zatvaranje poglavlja, njega brine zatvaranje financijske slavine'

O tome kakve posljedice na hrvatsko istočno susjedstvo, ali i europsku političku scenu ostavlja odlazak Viktora Orbana s vlasti u Mađarskoj u emisiji 'Agenda: Svijet' komentirao je europarlamentarac iz skupine socijalista i demokrata te izvjestitelj za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula

Za neuspjeh Viktora Orbana na izborima Tonino Picula smatra da su ključne dvije stvari, a to su 'kritična masa građanskog nezadovoljstva i jasna alternativa Orbanovoj velevlasti'. 'Orbanu ovaj put nije bio dovoljan ni cijeli katalog optužbi prema Bruxellesu, podmetanja oporbi i oslonac na sustav namješten tako da bude gotovo nesmjenjiv. U srazu s biračkim tijelom dobio je plebiscitarnu poruku, ne možeš više', rekao je za HRT.

'Birači su dvotrećinskom većinom odlučili da im je bilo dosta života u ambijentu endemske korupcije, urušenog gospodarstva, izolacije u Europskoj uniji, ali i podilaženja ruskom autokratu', dodao je. Orbanov odnos prema Europskoj uniji Komentirajući odnos kakav je Orban imao prema Europskoj uniji, Picula je istaknuo da je Orban svoj otpor prema Uniji 'pretvorio u važan mehanizam održavanja na vlasti'. 'Ne samo da je blokirao zajedničke odluke i u suprotstavljanju Bruxellesu nalazio svakodnevni alibi za razgradnju demokratskih standarda u Mađarskoj nego je želio i inspirirati druge antieuropske pokrete unutar Europske unije na slično postupanje', kazao je europarlamentarac iz redova Progresivnog saveza socijalista i demokrata. Picula smatra da Orban nikad nije planirao Mađarsku zapravo izvući iz Europske unije jer je vidio 'koliko je to bilo traumatično za Veliku Britaniju nakon Brexita' već je htio 'postupno dovoljno ojačati kako bi Uniju transformirali iznutra'. 'Nemojmo zaboraviti, nakon posljednjih europskih izbora uspio je čak formirati posebnu političku skupinu u Europskom parlamentu. S odlaskom Viktora Orbana Europska unija nije riješila sve svoje probleme, ali čini mi se da ih bez njega ipak lakše može rješavati', ocijenio je Picula.

Viktor Orban priznao poraz