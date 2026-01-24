EU izaslanstvo 'skeniralo' Srbiju: 'Dobili smo zabrinjavajuća izvješća'

Izaslanstvo Odbora za vanjske poslove EP-a doputovalo je u misiju za utvrđivanje činjenica. To je prvi presjek stanja u procesu eurointegracija nakon prošlogodišnjeg izvješća Europske komisije koja nije vidjela značajan napredak Srbije, čiji je put ka EU već dulje u zastoju i već tri godine bez novog ovorenog poglavlja.

Posjet je u skladu s rezolucijom EP-a o Srbiji usvojene 22. listopada 2025., kojom se traži "da se na terenu procijeni stanje demokracije, tekući prosvjedi, napadi na demonstrante i represija usmjerena na studente, akademsku zajednicu, prosvjetne djelatnike i zaposlene u javnom sektoru“.

Posjet praćen napetostima

Već u najavi posjet europarlamentaraca praćen je napetostima, potaknutim tvrdnjama najviših državnih dužnosnika da delegacija EP-a dolazi mimo uobičajenih protokola i usuglašavanja datuma.

Tako su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnica parlamenta Ana Brnabić poručili da se zbog ranije planiranih obveza neće sastati s eurozastupnicima, napose s izvjestiteljem EP-a Toninom Puculom, koji je od imenovanja na tu dužnost na meti srbijanskih vlasti zbog svojih kritičkih ocjena o odnosu Srbije prema obvezama preuzetim u procesu eurointegracija.