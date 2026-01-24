VRIJEME PROCJENE

EU izaslanstvo 'skeniralo' Srbiju: 'Dobili smo zabrinjavajuća izvješća'

M.Č./Hina

24.01.2026 u 05:00

Izaslanstvo Europskog parlamenta u Beogradu
Izaslanstvo Europskog parlamenta u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: MILOS MISKOV/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia
Europski parlament (EP) snažno podržava članstvo demokratske Srbije u Europskoj uniji (EU), Srbija je prioritet za europarlamentarce i to je razlog zašto smo u Beogradu, poručila je u petak navečer Marta Temido, šefica izaslanstva EP-a koje boravi u trodnevnom posjetu Srbiji

Izaslanstvo Odbora za vanjske poslove EP-a doputovalo je u misiju za utvrđivanje činjenica. To je prvi presjek stanja u procesu eurointegracija nakon prošlogodišnjeg izvješća Europske komisije koja nije vidjela značajan napredak Srbije, čiji je put ka EU već dulje u zastoju i već tri godine bez novog ovorenog poglavlja.

Posjet je u skladu s rezolucijom EP-a o Srbiji usvojene 22. listopada 2025., kojom se traži "da se na terenu procijeni stanje demokracije, tekući prosvjedi, napadi na demonstrante i represija usmjerena na studente, akademsku zajednicu, prosvjetne djelatnike i zaposlene u javnom sektoru“.

Posjet praćen napetostima

Već u najavi posjet europarlamentaraca praćen je napetostima, potaknutim tvrdnjama najviših državnih dužnosnika da delegacija EP-a dolazi mimo uobičajenih protokola i usuglašavanja datuma.

Tako su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnica parlamenta Ana Brnabić poručili da se zbog ranije planiranih obveza neće sastati s eurozastupnicima, napose s izvjestiteljem EP-a Toninom Puculom, koji je od imenovanja na tu dužnost na meti srbijanskih vlasti zbog svojih kritičkih ocjena o odnosu Srbije prema obvezama preuzetim u procesu eurointegracija.

Poslije niza sastanaka s predstavnicima parlamenta, proeuropske oporbe, aktivistima građanskog društva, predstavnicima medija i studentskog pokreta, izaslanstvo EP-a istaknulo je da u ovom trenutku "postoji snažan zamah za proširenje".

Temido: EP je dobio zabrinjavajuća izvješća

Šefica delegacije Marta Temido poručila je da napredovanje na europskom putu zahtijeva puno poštivanje vrijednosti EU - demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, uz provođenje i primjenu reformi.

Razgovarali smo o slobodi medija, izbornoj reformi, odgovornosti, slobodi izražavanja i medija - to su najbolji alati za ublažavanje polarizacije i vraćanje povjerenja građana u institucije, rekla je večeras Temido novinarima u Europskoj kući u Beogradu.

Ona je ukazala da je izaslanstvo EP-a dobilo "zabrinjavajuća izvješća" o represiji nad prosvjednicima tijekom prošlogodišnjih  masovnih demonstracija diljem Srbije. "Pozivamo na hitnu, nepristranu i transparentnu istragu svih optuženih za neprimjereno korištenje sile", naglasila je Temido. Istaknula je da se moraju poštovati temeljna prava - sloboda okupljanja, govora, sigurnost prosvjednika i novinara.

Izaslanstvo je dobilo "zabrinjavajuća izvješća" vezana uz ograničenje medijskih sloboda i o financijskim i administrativnim ograničenjima kojima je izložena akademska zajednica nakon što je stala uz studentski pokret. Iz Bruxellesa i Strasbourga se prate i reforme u parlamentu koje nose rizik od daljeg podrivanja neovisnosti pravosuđa. 

Proeuropska oporba danas je, ukazujući europarlaemntarcima na nepovoljne političke i društvene okolnosti u zemlji, poručila da se "izbori u Srbiji ne dobijaju u Europskom parlamentu" i da je za to neophodno stvoriti uvjete u domaćim institucijama, za što je potrebna podrška iz Europe. 

