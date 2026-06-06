U napadu na UN-ove mirovnjake u Libanonu poginuo je srpski vojnik

Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je, a dvojica vojnika iz Španjolske i El Salvadora ranjena su 4. lipnja u minobacačkom napadu kod grada Marjeyouna u južnom Libanonu, stoji u priopćenju.

Privremene snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL), koje su o napadu izvijestile u četvrtak, nisu navele nacionalnost žrtva ni s koje je strane napad došao. Nekoliko vojnika UNIFIL-a ranije je poginulo ili je ranjeno u sukobu između Izraela i militantne organizacije Hezbolah u Libanonu koju podržava Iran.

Nakon vijesti da je poginuo srbijanski vojnik, oporbeni čelnik i umirovljeni general Zdravko Ponoš pozvao je predsjednika države Aleksandra Vučića, ujedno zapovjednika oružanih snaga, da povuče srbijanske vojnike iz Libanona ili da, kako je naveo, prestane Izraelu prodavati streljivo.

"Gine se nažalost i u mirovnim misijama. To je samo jedan od razloga zašto nitko pri gramu zdrave pameti ne šalje svoje vojnike u mirovnu misiju u sukobu gdje jednoj od zaraćenih strana isporučuje streljivo", objavio je Ponoš na X-u. "Opredijeli se - povuci vojsku iz Libanona ili prestani Izraelu prodavati streljivo".

Srbija je u lipnju 2025. službeno zaustavila sav izvoz streljiva u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog isporuka streljiva Ukrajini.