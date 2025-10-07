za dva tjedna

Sprema se još jedan prosvjed za Palestinu: U sljedeću subotu pod geslom 'Ko je zasp’o, neka se probudi!'

M. Šu.

07.10.2025 u 11:08

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Inicijativa za slobodnu Palestinu
Bionic
Reading

Još jedan prosvjed za Palestinu održat će se u subotu 18. listopada na Trgu bana Jelačića u 18:00 sati, u organizaciji Inicijative za slobodnu Palestinu. Organizatori još jednom traže od Hrvatske da prizna Palestinu i prekine sve odnose sa Izraelom

Dvije godine nakon početka ofenzive na Gazu, broj Palestinaca i Palestinki ubijenih u izraelskim napadima, prema podacima UN-a i humanitarnih agencija premašuje 67 tisuća, dok je više od 169 tisuća osoba ranjeno, pri čemu treba naglasiti da ovi podaci ne uzimaju u obzir tisuće mrtvih zakopanih pod ruševinama i smrti povezane sa sustavnim izraelskim uništenjem zdravstvenih ustanova i izgladnjivanjem. Najveći dio poginulih čine žene i djeca, a međunarodne institucije upozoravaju da se Pojas Gaze suočava s jednom od najdubljih humanitarnih kriza suvremenog doba', poručuje Inicijativa za slobodnu Palestinu u najavi za prosvjed koji će se održati 18. listopada pod geslom 'Ko je zasp’o, neka se probudi!'.

vezane vijesti

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je u napadima i opsadama poginulo gotovo 1.800 zdravstvenih radnika, a više od 540 humanitarnih djelatnika stradalo je tijekom obavljanja posla. Odbor za zaštitu novinara bilježi 237 ubijenih novinara i medijskih radnika, što ovo čini najsmrtonosnijim sukobom za medijske djelatnike u novijoj povijesti.

UN agencije FAO i WFP upozoravaju da je glad zahvatila sjever Gaze, a više od 228 tisuća djece mlađe od pet godina pokazuje znakove akutne pothranjenosti. Istodobno, Međunarodni kazneni sud i Međunarodni sud pravde vode postupke protiv izraelskih dužnosnika zbog sumnji na ratne zločine i kršenje Konvencije o genocidu, podsjećaju iz inicijative.

'Iako je 157 zemalja svijeta već priznalo Palestinu, Hrvatska to još uvijek nije učinila. Naša zemlja, kao i dio članica Europske unije, nastavlja održavati odnose s Izraelom i tako, svjesno ili ne, pridonosi politici nekažnjivosti i šutnje prema genocidu kojeg Izrael provodi pred očima svijeta. Da se u Gazi radi upravo o genocidu, utvrdili su, između ostalih, UN, Amnesty International i Međunarodno udruženje istraživača genocida', napominje se.

'Ovim prosvjedom zahtijevamo prekid genocida – odmah! Pod sloganom “Ko je zasp’o, neka se probudi!”, prosvjedom okupljamo sve one koji odbijaju normalizaciju genocida i sudioništvo Republike Hrvatske u politici genocida, šutnje i ratnim zločinima. Vrijeme je da Vlada RH prekine sve odnose s Izraelom te se priključi državama koje su posljednjih tjedana priznale palestinsku državu. Vrijeme je da se Hrvatska pridruži tisućama ljudi diljem svijeta koji se ovih dana mobiliziraju u podršku flotile Global Sumud i srodnih inicijativa te zahtijevaju prekid genocida, napada i blokade Gaze, slobodan pristup humanitarnoj pomoći te političku odgovornost Izraela i njegovih saveznika', poručuju iz Inicijative za slobodnu Palestinu.

Uoči prosvjeda, u nedjelju, 12. listopada od 17 sati u zagrebačkom klubu Bunt održat će se dobrotvorni događaj za pokrivanje troškova organizacije prosvjeda. Program uključuje diskusiju i glazbeni nastup, a sav prihod namijenjen je realizaciji skupa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZAPANJILA JE SVE

ZAPANJILA JE SVE

Merkel jednom izjavom o Putinu razbjesnila i Baltik i Poljsku: Velika katastrofa za Europu
sarajevska cesta

sarajevska cesta

Pogledajte iz zraka kako napreduju radovi na novom ulazu u Zagreb
PLATIO JE I MASNU KAZNU

PLATIO JE I MASNU KAZNU

FOTO Novi dobar ulov hrvatske carine. Pogledajte što je pokušao unijeti državljanin Alžira

najpopularnije

Još vijesti