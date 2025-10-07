Sprema se još jedan prosvjed za Palestinu: U sljedeću subotu pod geslom 'Ko je zasp’o, neka se probudi!'

Dvije godine nakon početka ofenzive na Gazu, broj Palestinaca i Palestinki ubijenih u izraelskim napadima, prema podacima UN-a i humanitarnih agencija premašuje 67 tisuća, dok je više od 169 tisuća osoba ranjeno, pri čemu treba naglasiti da ovi podaci ne uzimaju u obzir tisuće mrtvih zakopanih pod ruševinama i smrti povezane sa sustavnim izraelskim uništenjem zdravstvenih ustanova i izgladnjivanjem. Najveći dio poginulih čine žene i djeca, a međunarodne institucije upozoravaju da se Pojas Gaze suočava s jednom od najdubljih humanitarnih kriza suvremenog doba', poručuje Inicijativa za slobodnu Palestinu u najavi za prosvjed koji će se održati 18. listopada pod geslom 'Ko je zasp’o, neka se probudi!'.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je u napadima i opsadama poginulo gotovo 1.800 zdravstvenih radnika, a više od 540 humanitarnih djelatnika stradalo je tijekom obavljanja posla. Odbor za zaštitu novinara bilježi 237 ubijenih novinara i medijskih radnika, što ovo čini najsmrtonosnijim sukobom za medijske djelatnike u novijoj povijesti.

UN agencije FAO i WFP upozoravaju da je glad zahvatila sjever Gaze, a više od 228 tisuća djece mlađe od pet godina pokazuje znakove akutne pothranjenosti. Istodobno, Međunarodni kazneni sud i Međunarodni sud pravde vode postupke protiv izraelskih dužnosnika zbog sumnji na ratne zločine i kršenje Konvencije o genocidu, podsjećaju iz inicijative.

'Iako je 157 zemalja svijeta već priznalo Palestinu, Hrvatska to još uvijek nije učinila. Naša zemlja, kao i dio članica Europske unije, nastavlja održavati odnose s Izraelom i tako, svjesno ili ne, pridonosi politici nekažnjivosti i šutnje prema genocidu kojeg Izrael provodi pred očima svijeta. Da se u Gazi radi upravo o genocidu, utvrdili su, između ostalih, UN, Amnesty International i Međunarodno udruženje istraživača genocida', napominje se.

'Ovim prosvjedom zahtijevamo prekid genocida – odmah! Pod sloganom “Ko je zasp’o, neka se probudi!”, prosvjedom okupljamo sve one koji odbijaju normalizaciju genocida i sudioništvo Republike Hrvatske u politici genocida, šutnje i ratnim zločinima. Vrijeme je da Vlada RH prekine sve odnose s Izraelom te se priključi državama koje su posljednjih tjedana priznale palestinsku državu. Vrijeme je da se Hrvatska pridruži tisućama ljudi diljem svijeta koji se ovih dana mobiliziraju u podršku flotile Global Sumud i srodnih inicijativa te zahtijevaju prekid genocida, napada i blokade Gaze, slobodan pristup humanitarnoj pomoći te političku odgovornost Izraela i njegovih saveznika', poručuju iz Inicijative za slobodnu Palestinu.

Uoči prosvjeda, u nedjelju, 12. listopada od 17 sati u zagrebačkom klubu Bunt održat će se dobrotvorni događaj za pokrivanje troškova organizacije prosvjeda. Program uključuje diskusiju i glazbeni nastup, a sav prihod namijenjen je realizaciji skupa.