Knin paraliziran zbog nevremena: Sela bez struje, nastava odgođena

Snijeg, susnježica i opasna poledica i dalje stvaraju probleme u većem dijelu zemlje. Na kninskom području još je nekoliko sela bez električne energije, a zbog oštećenih stabala i zaleđenih kolnika - u kninskim osnovnim školama odgađa se početak nastave

Početak drugog polugodišta za kninske školarce odgođen je zbog posljedica nevremena, a prema sadašnjim planovima, nastava bi trebala početi u srijedu. Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić potvrdio je da opasnost još nije prošla te da gradske službe intenzivno rade na sanaciji štete. 'Ima stabala okolo na kojima još uvijek ima grana koje nisu uklonjene. Naše službe rade neprekidno još od utorka i srijede, kada je bilo najgore, i nastavljaju sanaciju jer je područje vrlo veliko', rekao je Ćaćić za HRT.

Knin: Posljednice velikog leda koji je okovao Knin







Srušeno više od 200 električnih stupova Posebno teško stanje je na širem kninskom području, gdje je na potezu od Strmice preko Ervenika do Kistanja srušeno više od 200 električnih stupova. Zbog toga su brojna sela i dalje bez struje, a ekipe HEP-a danima su na terenu. 'Bez mehanizacije i probijanja puteva do svakog stupa gotovo je nemoguće sanirati sve kvarove. Prioritet nam je pustiti sve srednjenaponske vodove i trafostanice pod napon', pojasnio je Ante Bojčić, voditelj terenske jedinice HEP-a Knin.