TALIJANI NA ULICAMA

Veliki prosvjed za Palestinu u Rimu, Meloni ljuta: Ne žele pomoć Gazi, već produženi vikend

B. S. / Hina

04.10.2025 u 18:29

Deseci tisuća ljudi okupili su se ispred Koloseja
Deseci tisuća ljudi okupili su se ispred Koloseja Izvor: EPA / Autor: EMANUELE VALERI
Veliki broj prosvjednika okupio se u središtu Rima u subotu, četvrti dan zaredom otkad traju prosvjedi u Italiji zbog izraelskog presretanja međunarodne flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć Gazi te pritvaranja aktivista.

Ljudi s transparentima i palestinskim zastavama, uzvikujući "Slobodna Palestina" i druge slogane, prošli su pored Koloseja, sudjelujući u maršu za kojeg su se organizatori nadali da će privući barem milijun ljudi.

"Ovdje sam s puno drugih prijatelja jer smatram da je važno za sve nas da se osobno mobiliziramo", rekao je 65-godišnji rimski glazbenik Francesco Galtieri. "Ako se svi ne mobiliziramo, onda se ništa neće promijeniti."

Otkad je Izrael počeo blokirati flotilu kasno u srijedu, prosvjedi su izbili diljem Europe i drugih dijelova svijeta, no u Italiji su u nekoliko gradova svakodnevna pojava. U petak, sindikati su pozvali na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.

Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
  • Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
  • Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
  • Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
  • Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
  • Prosvjed u Rimu u znak podrške Palestini
    +2
Prosvjed podrške Palestini u Rimu Izvor: EPA / Autor: MASSIMO PERCOSSI

Meloni: Isprika za produženi vikend

Talijanska desničarska vlada kritična je prema prosvjedima, dok je premijerka Giorgia Meloni sugerirala da bi ljudi preskočili odlazak na posao za Gazu samo da imaju ispriku za produženi vikend.

U subotu, Meloni je optužila prosvjednika za uvredljive grafite koji su se pojavili na kipu pokojnog pape Ivana Pavla II. ispred glavne željezničke postaje u Rimu, gdje su propalestinske skupine održale protestno bdjenje.

"Kažu da su izišli na ulice zbog mira, no vrijeđaju sjećanje na čovjeka koji je bio istinski branitelj i graditelj mira. Sramotan čin koji su počinili ljudi zaslijepljeni ideologijom", priopćila je.

Izrael je pokrenuo ofenzivu na Gazu nakon napada 7. listopada u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a oteto 251, prema izraelskim podacima. Otad je Izrael ubio više od 66.000 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima Gaze, te se zemlja suočava s optužbama za genocid, koje žestoko odbacuje.

