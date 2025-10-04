Veliki prosvjed za Palestinu u Rimu, Meloni ljuta: Ne žele pomoć Gazi, već produženi vikend

Ljudi s transparentima i palestinskim zastavama, uzvikujući "Slobodna Palestina" i druge slogane, prošli su pored Koloseja, sudjelujući u maršu za kojeg su se organizatori nadali da će privući barem milijun ljudi.

"Ovdje sam s puno drugih prijatelja jer smatram da je važno za sve nas da se osobno mobiliziramo", rekao je 65-godišnji rimski glazbenik Francesco Galtieri. "Ako se svi ne mobiliziramo, onda se ništa neće promijeniti."

Otkad je Izrael počeo blokirati flotilu kasno u srijedu, prosvjedi su izbili diljem Europe i drugih dijelova svijeta, no u Italiji su u nekoliko gradova svakodnevna pojava. U petak, sindikati su pozvali na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.