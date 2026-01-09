nestao u šumi

Dječak za kojim se tragalo u Baranji poslao dirljivo pismo HGSS-u

I.V.

09.01.2026 u 23:36

HGSS
HGSS Izvor: Pixsell/Facebook / Autor: Ivica Galović/HGSS
Bionic
Reading

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) objavila je na svojoj Facebook-stranici dirljivo pismo koje je mnogima izmamilo osmijeh

Gotovo dva tjedna nakon potrage u Baranji, 11-godišnji Marko, dječak koji je 26. prosinca nestao u šumi kod Draža, javio se spašavateljima, porukom zahvale i malim, ali simboličnim poklonom.

'Po pronalasku dječaka 26. prosinca, jedan od naših spašavatelja dao mu je jaknu da se ugrije. Marko se danas javio natrag. Poruka i čokolada govore više od bilo kakvih brojki', napisali su iz HGSS-a uz fotografiju rukom pisane poruke.

'Hvala što ste sve digli. I hvala što ste se trudili. Hvala što ste se za mene brinuli kad sam izašao. Hvala što ste došli izdaleka i nadam se da se nitko nije razbolio. Želim vam puno sreće i zdravlja', napisao je mali Marko.

tportal
