Dječak za kojim se tragalo u Baranji poslao dirljivo pismo HGSS-u

Gotovo dva tjedna nakon potrage u Baranji, 11-godišnji Marko, dječak koji je 26. prosinca nestao u šumi kod Draža, javio se spašavateljima, porukom zahvale i malim, ali simboličnim poklonom.

'Po pronalasku dječaka 26. prosinca, jedan od naših spašavatelja dao mu je jaknu da se ugrije. Marko se danas javio natrag. Poruka i čokolada govore više od bilo kakvih brojki', napisali su iz HGSS-a uz fotografiju rukom pisane poruke.