250 tisuća ljudi u Amsterdamu u znak podrške Palestini: Izvršite pritisak na Izrael

Prosvjednici svih dobnih skupina su se, unatoč obilnoj kiši pridružili maršu ulicama nizozemske prijestolnice, dugome šest kilometara. Pritom su isticali palestinske zastave, skandirajući "Slobodna, slobodna Palestina" i transparente na kojima je pisalo "Izraelu, sram te bilo!" i "Nismo slobodni dok i Gaza ne bude slobodna“.

"Marš crvene linije" uslijedio je nakon sličnoga masovnog prosvjeda održanog u svibnju u Haagu, a planiran je tjednima prije nego što je američki predsjednik Donald Trump objavio svoj plan o okončanju rata. Organizatori PAX-a Netherlands rekli su da se nadaju miru u Gazi, ali su dodali da Trumpov plan nije utjecao na njihovu odlučnost.

Organizatori procjenjuju da se demonstracijama pridružilo oko 250.000 ljudi, a broj potvrđuje i lokalna policija. Većina prosvjednika nosila je crveno da bi ukazala na svoju potporu simboličnoj "crvenoj liniji" protiv izraelske opsade Gaze.

Tisuće stanovnika u prosvjedu solidarnosti s Gazom

"Ovamo smo stigli da bismo osudili sve što se događa u Gazi", rekla je 27-godišnja Emilia Rivero, koja je doputovala iz Utrechta. "Osjećam da je ovo najmanje što možemo učiniti nakon što smo vidjeli užase u Gazi.“

Organizatori su rekli da nizozemska vlada ne čini dovoljno kako bi spriječila Izrael u počinjenju ratnih zločina u Gazi te su zatražili djelovanje političara, nešto više od tri tjedna prije nego što će se u Nizozemskoj 29. listopada održati opći izbori.

"Nadamo se da će vrlo, vrlo brzo doći do stvarnoga prekida vatre i da će ljudi biti zaštićeni, da će dobiti humanitarnu pomoć i da će uspjeti biti sigurni. No istodobno smo zabrinuti glede dugoročne prednosti Izraela prekidu genocida", rekao je Reutersu direktor PAX Netherlandsa, Rolien Sasse.

"Želimo da naša vlada izvrši pritisak na izraelsku kako bi se zajamčio prekid vatre". Izrael odbacuje optužbe za genocid, smatra ih neutemeljenima i tvrdi da su njegove operacije u Gazi čista samoobrana te da su usmjerene na Hamasove militante koji su napali Izrael 7. listopada 2023.

Nizozemska vlada mijenja stav o Izraelu

Od svibanjskog skupa nizozemska je vlada postupno mijenjala stav prema Izraelu. Tako je u srpnju nametnula zabranu putovanja dvojici krajnje desno orijentiranih izraelskih ministara, optuživši ih za poticanje nasilja nad Palestincima i za to da su pozivali na "etničko čišćenje" Gaze.

Prošli je mjesec vlada objavila da planira zabraniti uvoz robe proizvedene u židovskim naseljima na palestinskim teritorijima koje je okupirao Izrael te je podržala planove Europske komisije o obustavi mjera vezanih uz trgovinu u sklopu sporazuma Europske unije s Izraelom.

U međuvremenu je vođa najveće stranke u parlamentu, antimuslimanski populist Geert Wilders više puta izrazio nepokolebljivu potporu Izraelu.