Prometna nesreća na autocesti A1, vozi se jednim trakom

Do još jedne prometne nesreće došlo je na jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Banići. Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz regulaciju prometne policije.

Snijeg povremeno pada u Lici i Gorskom kotaru. Zbog kiše koja se ponegdje ledi u dodiru s tlom otežani su uvjeti za vožnju. Zbog niskih je temperatura moguća poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru uključujući i DC1 na dionici Vaganac-Gračac.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.