Policija upala u ilegalni klub na Trešnjevci: Pogledajte što je sve tamo pronašla

M. Šu.

20.04.2026 u 19:27

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Zagrebačka
Policija je u suradnji s Državnim inspektoratom i Carinskom upravom provela raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje su zatečene 52 osobe.

Kod šest osoba pronađene i oduzete su manje količine droge kokain, amfetamin, MDMA i konoplje, te su dovedene u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Protiv njih će biti podnijet Optužni prijedlog nadležnom Općinskom prekršajnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Dok je kod jedne osobe pronađena teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari te je privedena u službene prostorije zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.  

Zbog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, inspektor Državnog inspektorata RH sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, izdao je rješenje kojim se 55-godišnjaku zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.  

U sklopu kriminalističkog istraživanja nad 55-godišnjakom i 41-godišnjakom za koje se sumnja da su organizatori nepostojeće udruge koja organizira zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama obavljena je pretraga prostora zatvorenog ugostiteljskog objekta, doma i pripadajućih prostorija te osobnih automobila kojima se koriste.

Obavljenom pretragom doma i pripadajućih prostorija kojima se koristi 41-godišnjak pronađena je jedna vrećica ispunjena s 5 grama konoplje tipa droga, protiv kojeg će biti podnijet Optužni prijedlog zbog prekršaja temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Dok je obavljenom pretragom kod 55-godišnjaka pronađeno:  18 medicinskih šprica ispunjenih s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje tipa droga, tri posude različitih zapremnina, svaka ispunjena s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga (oko 650 ml ukupno), dvije medicinske šprice ispunjene s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga od 4 ml i 1,5 ml, četiri paketića ispunjenih drogom kokain ukupne težine 5,44 grama, vrećica ispunjena drogom amfetamin težine 3,74 grama, paketić drogom kokain težine 0,43 grama, paketić s tri tablete droge MDMA, papirnati omot s 11,20 grama konoplje tipa droga, dvije staklene bočice, ispunjene s 10 ml i 20 ml, tekuće droge GBL, jedan vakumirani paket sušenih gljiva težine 10,40 grama koje sadrže psilocibin, plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje tipa droga, te novac.

S obzirom na pronađenu količinu, način pakiranja i vrste droga te novac, sumnja se da je navedeno bilo namijenjeno za daljnju preprodaju.  Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 55-godišnji osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

vezane vijesti

preporučujemo

BIJES BEZ GRANICA

BIJES BEZ GRANICA

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

VOĐE ZASTUPNIČKIH KLUBOVA

Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
ratni zločinac

ratni zločinac

Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

najpopularnije

Još vijesti