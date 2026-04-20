Policija upala u ilegalni klub na Trešnjevci: Pogledajte što je sve tamo pronašla

Policija je u suradnji s Državnim inspektoratom i Carinskom upravom provela raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje su zatečene 52 osobe.

Kod šest osoba pronađene i oduzete su manje količine droge kokain, amfetamin, MDMA i konoplje, te su dovedene u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Protiv njih će biti podnijet Optužni prijedlog nadležnom Općinskom prekršajnom sudu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Dok je kod jedne osobe pronađena teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari te je privedena u službene prostorije zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Zbog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, inspektor Državnog inspektorata RH sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, izdao je rješenje kojim se 55-godišnjaku zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.



U sklopu kriminalističkog istraživanja nad 55-godišnjakom i 41-godišnjakom za koje se sumnja da su organizatori nepostojeće udruge koja organizira zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama obavljena je pretraga prostora zatvorenog ugostiteljskog objekta, doma i pripadajućih prostorija te osobnih automobila kojima se koriste. Obavljenom pretragom doma i pripadajućih prostorija kojima se koristi 41-godišnjak pronađena je jedna vrećica ispunjena s 5 grama konoplje tipa droga, protiv kojeg će biti podnijet Optužni prijedlog zbog prekršaja temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga nadležnom Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.