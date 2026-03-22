Socijalisti lagodno osvojili Pariz, desnica nije uspjela ni u Marseilleu i Toulonu

Francuska krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje (RN) nije uspjela preuzeti kontrolu nad južnim gradovima Marseilleom i Toulonom, pokazale su izlazne ankete u nedjelju, na lokalnim izborima koji su dali nadu posrnulim tradicionalnim političkim strankama

U međuvremenu, kandidat Socijalističke stranke Emmanuel Gregoire u gradonačelničkoj utrci za Pariz lagodno je pobijedio konzervativnu bivšu ministricu Rachidu Dati, pokazale su dvije izlazne ankete. Tisuće pojedinačnih općinskih izbora bili su usredotočeni na vrlo lokalna pitanja i njihov ishod neće predvidjeti tko će pobijediti u travnju 2027. godine na predsjedničkim izborima i naslijediti predsjednika Emmanuela Macrona. No pokazuju trend u popularnosti i vid saveza koji se mogu dogovoriti u izrazito fragmentiranom političkom kontekstu, a svi poznatiji političari iz svih stranaka rekli su da su nedjeljni rezultati povoljni za njih. Sljedeći korak: predsjednički izbori Viši dužnosnici RN-a odbacili su tvrdnje da poraz stranke u Toulonu pokazuje da je dosegnula „plafon“ uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine, rekavši da je osvojila desetine lokalnih izbornih jedinica u kojima ranije nije bila prisutna.

"Nacionalno okupljanje i njezini kandidati postigli su večeras, na ovim općinskim izborima, najveći proboj u cijeloj svojoj povijesti", rekao je čelnik RN-a Jordan Bardella. U prvoj rundi, njegova antiimigracijska stranka ponovno je osvojila izbore u južnom gradu Perpignanu, kao i neke manje gradove također. A u nedjelju je Eric Ciotti, bivši konzervativac koji je sada saveznik RN-a, osvojio Nicu, peti najveći francuski grad, pokazuju izlazne ankete. Uz predviđanja pobjeda u dva najveća francuska grada, Parizu i Marseilleu, Socijalistička stranka, iako nacionalno oslabljena, vidi razloge za optimizam. "Samo ljevica može spriječiti Francusku od ove regresije", rekao je čelnik Socijalističke stranke Olivier Faure. Neki poznati desni političari rekli su da su općinski izbori pokazali potrebu za ujedinjenjem kako bi se ostvarila pobjeda, osobito na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Bivši premijer Edouard Philippe ponovno je izabran za gradonačelnika sjevernog grada Le Havrea, ostvarivši rezultat bolji od očekivanog, što mu daje veće izglede za predsjedničku kandidaturu 2027.