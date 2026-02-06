Kako se Jeffrey Epstein uvlačio svjetskoj eliti i gradio svoj krug pakla

Privatna korespondencija pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika otkriva da se Jeffrey Epstein godinama umiljavao svjetskoj eliti, i to metodično, strpljivo te s puno pretjerivanja

Kad je poželio upoznati bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, Jeffrey Epstein se obratio dobro umreženom prijatelju, bivšem diplomatu Olivieru Colomu. 'Volio bih ga upoznati', napisao je u listopadu 2013. godine, dodajući: 'Ako misliš da bi to moglo biti zabavno.' 'Pitat ću. Može biti zabavan. A sada govori engleski!' odgovorio mu je Colom. Ta je razmjena tek jedna od milijuna e-poruka koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a one nude rijedak uvid u diskretan ekosustav bogatstva i moći u kojem su Epstein i njegovi suradnici neumorno skupljali kontakte, razmjenjivali usluge i brisali granice između privatnog i javnog, piše Politico. Hvalio se kontaktima s moćnicima Iz poruka nije jasno je li susret sa Sarkozyjem i ostvaren, no Epstein je redovito boravio u Parizu, u kojem je imao stan na Avenue Foch, nedaleko od Slavoluka pobjede. U ožujku 2019. godine poslao je Steveu Bannonu fotografiju ispred Louvrea s bivšim ministrom kulture Jackom Langom. 'Upravo kod piramide. S cijelom vladom.' Bannon mu je replicirao: 'Nevjerojatna fotografija. Powermove', odgovorio je Bannon. Fotografija je, po svemu sudeći, nastala na margini obljetnice staklene piramide kod Louvrea, događaja na kojem je Lang sudjelovao kao bivši ministar koji je pokrenuo projekt. No Epstein je takve trenutke koristio za stvaranje dojma bliskosti s moćnicima.

Umijeće pretjerivanja Epstein je često preuveličavao važnost svojih kontakata da bi učvrstio položaj među bogatima i utjecajnima, a u komunikaciji je miješao osobno i poslovno, nudeći pomoć, savjete i druženja. Radio je sve od Pariza, preko Davosa, pa do svojeg privatnog karipskog otoka, na kojem je, kako su tužitelji tvrdili, zlostavljao maloljetnice. Uz dugogodišnju suradnicu Ghislaine Maxwell, kasnije osuđenu zbog uloge u njegovoj mreži, uspijevao se uvući u najviše krugove. 'Milijarderi i vrlo bogati ljudi stvarno vole biti zajedno. Oni su vlastito pleme', rekao je William Cash, osnivač Spear’s Magazinea. 'A Epstein i Maxwell to su shvatili i iskoristili.'

Diplomatska veza Colom, školovan na elitnoj ENA-i i nekoć koordinator globalnih samita za Sarkozyja, ostao je u kontaktu s Epsteinom i nakon prelaska u privatni sektor, u bankarsku grupu Edmond de Rothschild. Nudio mu je kontakte s veleposlanicima, europarlamentarcima, 'indijskom zvijezdom u usponu' i 'ruskim zamjenikom ministra', pa čak i 'dobrog francuskog batlera'. 'Zanima me upoznati bilo koga za koga mislite da bi mi se svidio', pisao mu je Epstein. Colom ga je pitao: 'Kad si u Parizu, kakve ljude želiš upoznati?' 'Zanimljive. Pametne znanstvenike. Ili vrlo, vrlo slatke dvadesetogodišnjakinje', odgovorio mu je Epstein. Tog mjeseca Colom je doveo Bruna Le Mairea u Epsteinovu kuću u New Yorku. Osoba bliska Le Maireu tvrdi da nije znao čiji je to dom i da je brzo otišao. Povjeravao mu je i osobne probleme Colom je Epsteinu povjeravao i osobne probleme. 'Želim zaraditi puno novca. Sada ne zarađujem dovoljno', napisao je, a u jednoj od razmjena poruka pitao ga je gdje se trenutno nalazi. 'Na mom otoku na Karibima, s akvarijem punim djevojaka', odgovorio je. 'Naravno da bih uživao u pogledu', uzvratio je Colom. Epstein je redovito komunicirao i s Ariane de Rothschild, nudeći joj sigurnosne savjete tijekom putovanja i za vrijeme prosvjeda Žutih prsluka. 'Predlažem da zabarikadirate prozore i vrata… postoje i uređaji za stvaranje jake buke za odvraćanje mase', pisao je. Predstavnica Rothschilda poručila je da nije znala za Epsteinove zločine te ih 'nedvosmisleno osuđuje'.

'Dr. Jekyll i g. Hyde' Jack Lang opisao ga je kao 'Dr. Jekylla i g. Hydea'. 'Upoznao sam ga preko Woodyja Allena… Jeffrey kojeg sam poznavao bio je šarmantan i strastven što se tiče umjetnosti.' Sličan ton vidljiv je i u prepisci s norveškom prijestolonasljednicom Mette-Marit. 'Dođi i spasi nas. Umirem od dosade', napisala mu je. 'Tražim ženu. Pariz je zanimljiv, ali više volim Skandinavke', odgovorio je. 'Pariz je dobar za preljub. Skandinavke su bolji materijal za ženu.' Norveška kraljevska kuća kasnije je poručila da Mette-Marit žali zbog kontakta s Epsteinom. Čovjek iz Davosa Epstein se nije kretao samo među bogatima, nego i unutar njihove infrastrukture, uključujući Svjetski gospodarski forum (WEF) u Davosu. Od njega su tražili pomoć oko pozivnica i sastanaka, a Larry Summers, bivši američki ministar financija, tako mu je 2018. godine napisao: 'Ako možete, molim vas da mi sredite poziv za sljedeći Davos.'

Epstein je odgovorio da će se raspitati kod 'dobrog prijatelja' Børgea Brendea, predsjednika WEF-a. Brende je s njim večerao najmanje tri puta 2018. i 2019. godine, a u mailovima su raspravljali i o budućnosti Davosa. 'Trebamo novu globalnu arhitekturu', napisao je Brende. 'Svjetski ekonomski forum (Davos) je jedinstveno pozicioniran: javno-privatno.' Na to mu je Epstein odgovorio: 'Davos zaista može zamijeniti UN.'

