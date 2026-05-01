SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump objavio: 'Već smo pobijedili'

Kako piše Axios, među scenarijima koji su na stolu nalaze se ‘kratki i žestok’ val udara na iransku infrastrukturu, moguća operacija preuzimanja kontrole nad dijelovima Hormuški tjesnac radi obnove pomorskog prometa, pa čak i misija specijalnih snaga s ciljem osiguranja iranskih zaliha obogaćenog urana.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako su Sjedinjene Države ‘već pobijedile’ u ratu protiv Irana, iako istodobno nastavlja pritiskati Teheran da pristane na dogovor. U intervjuu za Newsmax, koji je vodila Greta Van Susteren, Trump je ustvrdio da je pobjeda već ostvarena, ali i naglasio da želi još uvjerljiviji ishod.

‘Već smo pobijedili, ali želim pobijediti s većom razlikom’, rekao je. ‘Jesmo. Uništili smo njihovu mornaricu, uništili njihovo zrakoplovstvo, uništili sve njihovo. Ako pogledate njihovu protuzračnu opremu, radarsku opremu, njihovo vodstvo, njihovo vodstvo je uništeno.’

Unatoč tvrdnjama da je Iran već poražen, Trump nastavlja s blokadom Hormuškog tjesnaca.