SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump objavio: 'Već smo pobijedili'

Kako piše Axios, među scenarijima koji su na stolu nalaze se ‘kratki i žestok’ val udara na iransku infrastrukturu, moguća operacija preuzimanja kontrole nad dijelovima Hormuški tjesnac radi obnove pomorskog prometa, pa čak i misija specijalnih snaga s ciljem osiguranja iranskih zaliha obogaćenog urana.
U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako su Sjedinjene Države ‘već pobijedile’ u ratu protiv Irana, iako istodobno nastavlja pritiskati Teheran da pristane na dogovor. U intervjuu za Newsmax, koji je vodila Greta Van Susteren, Trump je ustvrdio da je pobjeda već ostvarena, ali i naglasio da želi još uvjerljiviji ishod.
‘Već smo pobijedili, ali želim pobijediti s većom razlikom’, rekao je. ‘Jesmo. Uništili smo njihovu mornaricu, uništili njihovo zrakoplovstvo, uništili sve njihovo. Ako pogledate njihovu protuzračnu opremu, radarsku opremu, njihovo vodstvo, njihovo vodstvo je uništeno.’
Unatoč tvrdnjama da je Iran već poražen, Trump nastavlja s blokadom Hormuškog tjesnaca.
Ključni događaji
- Trump prima brifing o novim vojnim opcijama protiv Irana
- Trumpova administracija tvrdi da su neprijateljstva „okončana” prije roka za ratne ovlasti
- Iranski predsjednik kaže da je američka blokada luka „osuđena na propast”
- Hegseth podvrgnut oštrom ispitivanju u Kongresu zbog rata s Iranom
09:49
Iran koristi primirje za izvlačenje projektila iz ruševina?
Iran navodno koristi razdoblje primirja kako bi iz ruševina zgrada, uništenih u američkim bombardiranjima, izvukao svoje projektile i vojnu opremu. Prema pisanju američkog medija NBC News, informacija dolazi od neimenovanog američkog dužnosnika i još dviju osoba upoznatih sa situacijom.
Ranije ovog mjeseca američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako Pentagon ‘zna’ da Teheran pokušava doći do zakopanog naoružanja. ‘Dok iranska vojska kopa — a upravo to i radite, izvlačite iz bombardiranih i razorenih objekata — mi samo postajemo sve snažniji’, rekao je Hegseth na konferenciji za novinare 16. travnja. ‘Iskapate svoje preostale lansere i projektile, bez mogućnosti da ih nadomjestite.’
09:48
Trumpu danas istječe rok iz 1973.: Može li uopće nastaviti rat s Iranom?
Danas istječe rok za američki zakon iz doba Vijetnamskog rata o ograničavanju ratnih aktivnosti predsjednika na 60 dana nakon kojih on za nastavak sukoba mora tražiti odobrenje Kongresa. >>OPŠIRNIJE<<
09:47
Gdje su zapeli mirovni pregovori?
Sjedinjene Američke Države i Iran već su neko vrijeme u pat-poziciji, otkako je Donald Trump prošlog mjeseca najavio da će na neodređeno produljiti postojeći sporazum o prekidu vatre. Iako su svakodnevni raketni napadi u međuvremenu prestali, obje strane i dalje održavaju pomorske blokade oko Hormuški tjesnac, pokušavajući pritiskom na gospodarstvo protivnika izboriti bolju poziciju za pregovaračkim stolom.
Međutim, pregovori o okončanju rata nisu se održali još od sredine travnja, a ključna pitanja i dalje ostaju neriješena. Teheran poručuje da Washington mora ukinuti blokadu iranske trgovine kako bi se razgovori nastavili, dok SAD ističe da Iran nema pravo blokirati međunarodni pomorski promet.
Ovog tjedna pojavile su se informacije da Iran želi ‘razdvojiti’ sporno pitanje svog nuklearnog programa od pregovora o završetku rata i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Upravo je nuklearno pitanje bilo jedan od glavnih razloga izbijanja sukoba, a Trump zasad ne pokazuje spremnost na popuštanje.
U međuvremenu, pozornost se okreće izvješćima prema kojima Washington razmatra promjenu taktike i mogućnost ponovne eskalacije sukoba kako bi prisilio Iran na ustupke. Teheran je jučer zaprijetio da će odgovoriti ‘dugotrajnim i bolnim udarima’ ako SAD doista krene u napad.