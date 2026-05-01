SAD po prvi put ima spreman hipersonični projektil: Jedan Dark Eagle košta 15 milijuna dolara

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost prvog raspoređivanja svog novog hipersoničnog oružja Dark Eagle na Bliski istok. Američka vojska nakon godina odgoda napokon uvodi ovaj sustav u operativnu uporabu

Prema izvješću agencije Bloomberg, koje se poziva na izvor upoznat sa situacijom, U.S. Central Command zatražio je raspoređivanje kopnenog hipersoničnog sustava dugog dometa, poznatog kao Dark Eagle, potvrdio je dužnosnik obrane za Fox news. Naveo je da je sustav dosegnuo početnu operativnu sposobnost, što znači da SAD prvi put ima kopneno hipersonično oružje spremno za potencijalnu uporabu. Zahtjev je, prema istom izvoru, djelomično potaknut zabrinutošću da su iranski lanseri balističkih projektila premješteni izvan dosega postojećih američkih sustava, uključujući Precision Strike Missile.

Prekretnica Ovaj potez odražava širu bojazan da trenutačne američke sposobnosti udara nisu dovoljne za dosezanje ključnih iranskih raketnih kapaciteta, ali i označava važnu prekretnicu jer SAD uvodi svoje prvo kopneno hipersonično oružje. Ako bude raspoređen, Dark Eagle znatno bi proširio mogućnost brzog pogađanja udaljenih i teško dostupnih ciljeva, uz minimalno upozorenje, mijenjajući način na koji Pentagon projicira moć u regiji. Vojska je sustav počela uvoditi u operativne postrojbe u prosincu 2025., nakon testiranja i vježbi. Procjenjuje se da jedan projektil stoji oko 15 milijuna dolara, dok cijena jedne baterije doseže oko 2,7 milijardi dolara. Za sada nema službene potvrde o raspoređivanju na Bliski istok, a SAD i Iran i dalje se pridržavaju primirja uz nadu u pregovore o nuklearnom programu.