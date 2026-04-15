SAD se sprema za novi rat? Pentagon već kuje planove za napad

Ako se Donald Trump odluči na intervenciju, Pentagon će imati spremne planove za vojni napad na Kubu, potvrdila su dva neimenovana izvora za USA Today, dodajući da se na tome već intenzivno radi.

Riječ je o novoj eskalaciji napetosti koje je započela američka administracija kad je u siječnju ograničila isporuke nafte tom karipskom otoku kako bi izvršila pritisak na tamošnje komunističke vlasti.

Iako su obje strane potvrdile da su u početnoj fazi pronalaska rješenja za krizu koja uzrokuje nestašice nafte i struje te ograničen pristup hrani i lijekovima, zasad nije jasno koliko su voljne pristati na ustupke.