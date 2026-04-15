SAD se sprema za novi rat? Pentagon već kuje planove za napad

Pentagon navodno radi na planovima za vojnu intervenciju na Kubi, što je samo eskalacija napetosti koje redovito podgrijava Donald Trump svojim izjavama
Ako se Donald Trump odluči na intervenciju, Pentagon će imati spremne planove za vojni napad na Kubu, potvrdila su dva neimenovana izvora za USA Today, dodajući da se na tome već intenzivno radi.
Riječ je o novoj eskalaciji napetosti koje je započela američka administracija kad je u siječnju ograničila isporuke nafte tom karipskom otoku kako bi izvršila pritisak na tamošnje komunističke vlasti.
Iako su obje strane potvrdile da su u početnoj fazi pronalaska rješenja za krizu koja uzrokuje nestašice nafte i struje te ograničen pristup hrani i lijekovima, zasad nije jasno koliko su voljne pristati na ustupke.
Rast napetosti
U ožujku je objavljeno da su razgovarali o potencijalnom trgovinskom sporazumu, da bi napetosti u posljednjih nekoliko tjedana ponovno porasle.
Trump je nedavno izjavio da očekuje kako će "uskoro imati čast na neki način preuzeti Kubu", dodavši da može raditi što god želi. U ponedjeljak je, pak, rekao da bi "SAD mogao svratiti do Kube", nakon što završi rat u Iranu.
Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel odgovorio mu je u intervjuu za Newsweek, poručivši da će se Kubanci boriti i braniti, "a ako padnemo u borbi, umrijeti za domovinu znači živjeti".
Pad saveznika
Nakon što je u siječnju u brzoj američkoj akciji svrgnut bivši predsjednik Venezuele, Nicolas Maduro, na Kubi je porasla bojazan da su oni sljedeća meta SAD-a. Naime, tako je pao jedan od rijetkih kubanskih saveznika, a u akciji su ubijena i 32 njihova vojnika.
Inače, SAD još od revolucije Fidela Castra 1959. godine razmatra razne oblike intervencije na Kubi. No, dosad nisu potezali oružje.