Rusija opet prijeti Europi: Države s francuskim nuklearnim bombarderima bit će mete

M. Šu.

23.04.2026 u 19:29

Aleksandar Gruško Izvor: Profimedia / Autor: Maxim Shemetov / AFP / Profimedia
Rusija je u četvrtak upozorila da bi europske zemlje koje prihvate raspoređivanje francuskih strateških bombardera sposobnih za nošenje nuklearnog oružja mogle postati mete ruskih snaga u slučaju sukoba.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da bi takav potez predstavljao dio ‘nekontroliranog jačanja’ nuklearnog potencijala NATO-a, što Moskva smatra ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ožujku je najavio mogućnost proširenja nuklearnog arsenala te otvaranje opcije da europski saveznici privremeno ugoste francuske zrakoplove sposobne za nošenje nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, razgovori se vode s više zemalja, uključujući Njemačku, Poljsku, Nizozemsku, Belgiju, Grčku, Švedsku i Dansku.

Gruško je poručio da će ruska vojska ‘pomno pratiti situaciju’ te da bi se takvi potezi mogli odraziti na popis prioriteta ciljeva u slučaju većeg sukoba.

Dodao je da bi, umjesto jačanja sigurnosti saveznika, francuska inicijativa mogla imati suprotan učinak.

Macronova inicijativa dio je šireg nastojanja europskih članica NATO-a da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu, osobito u kontekstu kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Savezu.

Istodobno, istekom posljednjeg sporazuma o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja između SAD-a i Rusije dodatno su pojačane zabrinutosti za globalnu sigurnost.

Gruško je naglasio da bi svaki budući dijalog o nuklearnom oružju morao uključivati ukupne kapacitete NATO-a, uključujući francuski i britanski arsenal.

NATO je ovog tjedna kritizirao Rusiju i Kinu zbog njihove nuklearne politike te ih pozvao na veću transparentnost i suradnju u okviru međunarodnih napora za kontrolu naoružanja.

