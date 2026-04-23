Rusija opet prijeti Europi: Države s francuskim nuklearnim bombarderima bit će mete

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško izjavio je da bi takav potez predstavljao dio ‘nekontroliranog jačanja’ nuklearnog potencijala NATO-a, što Moskva smatra ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ožujku je najavio mogućnost proširenja nuklearnog arsenala te otvaranje opcije da europski saveznici privremeno ugoste francuske zrakoplove sposobne za nošenje nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, razgovori se vode s više zemalja, uključujući Njemačku, Poljsku, Nizozemsku, Belgiju, Grčku, Švedsku i Dansku.

Gruško je poručio da će ruska vojska ‘pomno pratiti situaciju’ te da bi se takvi potezi mogli odraziti na popis prioriteta ciljeva u slučaju većeg sukoba.

Dodao je da bi, umjesto jačanja sigurnosti saveznika, francuska inicijativa mogla imati suprotan učinak.